Боевики нарушили одобренное Путиным перемирие: погиб военный

В первую половину суток режим "пасхального перемирия", установленный с полуночи 30 марта, боевиками российско-оккупационных войск не соблюдался

По состоянию на 18.00 30 марта зафиксировано 16 обстрелов позиций сил АТО со стороны боевиков. Погиб один украинский военный, трое получили ранения. Об этом сообщает пресс-служба штаба АТО.

Там отметили, что в первую половину суток режим "пасхального перемирия", установленный с полуночи 30 марта, боевиками российско-оккупационных войск не соблюдался.

В частности, на Донецком направлении из 82 мм минометов, гранатометов и противотанковой управляемой ракеты они обстреляли укрепления ВСУ вблизи Талаковки. В районе Опытного, Верхнеторецкого и Богдановки боевики применили гранатометы, недалеко от Водяного - зенитную установку. Кроме этого, из стрелкового оружия террористы вели огонь по защитникам Авдеевки, Опытного, Новотроицкого, Шахты Бутовки и Павлополя.

На Луганском направлении с начала суток условия перемирия со стороны боевиков соблюдаются в полной мере, сообщили в штабе АТО.

Во время выполнения боевых задач один украинский военнослужащий погиб, трое бойцов получили ранения. Пострадавшие доставлены в лечебные учреждения.

29 марта, лидеры стран нормандской четверки - Украины, России, Германии и Франции - обнародовали совместное заявление, в котором приветствовали договоренность трехсторонней контактной группы о возобновлении с 30 марта 2018 года режима прекращения огня в Донбассе.

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