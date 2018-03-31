Разминирование Донбасса может стоить более $800 млн - МинВОТ

Точную стоимость можно будет установить после освобождения оккупированных территорий

Разминирование территории всего Донбасса может стоить более 800 млн долларов. Об этом сообщил министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Вадим Черныш в эфире Радио Свобода.

По его словам, это предварительные подсчеты, поскольку точную стоимость можно будет установить после освобождения оккупированных территорий. В качестве сравнения он привел Хорватию, которая по площади занимает около 50 тысяч квадратных километров и за 20 лет потратила больше 800 млн долларов на разминирование своей территории.

Черныш отметил, что необходимо создать правительственный орган, который будет координировать все мероприятия, связанные с разминированием и осторожным обращением с боеприпасами.

Министр уточнил, что разминирование - это не только уничтожение мин или остатков боеприпасов, а и обучение местного населения безопасно обращаться с боеприпасами, чтобы не подрываться. Он указал на то, что в зоне боевых действий живет несколько сотен тысяч населения и необходимо маркировать территорию, а также помогать пострадавшим.

28 марта возле Донецкой фильтровальной станции во время работ по разминированию получил ранения пиротехник Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

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