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В Донбассе боевики оборудуют скрытые позиции РСЗО Град - разведка

01.04.2018 15:34
По данным ГУР, в жилой зоне села Митьково-Качкари на складе боеприпасов к РСЗО БМ-21 Град боевиков начался пожар и взрывы, ранены военные РФ
В Донбассе боевики оборудуют скрытые позиции РСЗО Град - разведка
Фото: warinform.ru

В Донбассе боевики оборудуют скрытые позиции тяжелого вооружения, в том числе реактивных систем залпового огня (РСЗО). Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны.

По данным разведки, пребывание российских оккупационных войск в Донбассе и их преступная деятельность продолжают представлять опасность для местного населения.

В ГУР отметили, что оккупанты, нарушая Комплекс мер по выполнению минских соглашений (принятых 12 февраля 2015 года), оборудуют скрытые позиции тяжелого вооружения, в том числе реактивных систем залпового огня. 

"В жилой зоне села Митьково-Качкари Новоазовского района был оборудован склад боеприпасов к РСЗО БМ-21 Град одной из "воинских частей" боевиков. 29 марта 2018 года на указанном составе произошел пожар, возгорание снарядов и детонирование взрывателей. Во время ликвидации последствий пожара получили ранения несколько российских военнослужащих", - сообщает разведка.

Ранее сегодня сообщалось, что ВСУ пришлось открыть ответный огонь по боевикам.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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