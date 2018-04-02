Пожар в Виктории: прокурор рассказал о шести уголовных делах

В одном из производств фигурирует экс-заммэра Одессы Зинаида Цвиринько, которую следствие подозревает в халатности

Пожарище на месте бывшего корпуса лагеря Виктория в марте 2018 года (фото - скриншот видео)

Следствие по факту пожара в одесском лагере Виктория, жертвами которого стали трое детей, продолжается сразу по нескольким направлениям и по многим уголовным производствам. Об этом сообщил замначальника отдела процессуального руководства прокуратуры Одесской области Олег Хорсуненко, передает Радио Свобода.

Одно производство открыто против директора лагеря Петроса Саркисяна, еще одно - против старшего воспитателя Натальи Янчик (Цокур), которая подписывала акты о пожарной безопасности.

Также полиция расследует возможные присвоение и растрату бюджетных средств, выделенных на реконструкцию Виктории в 2015-2016 годах. Одна из экспертиз в этом деле выясняет, почему так быстро произошло возгорание и горение корпуса лагеря.

Четвертое дело касается использования средств местного бюджета, в том числе на зарплату работникам Виктории. По версии следствия, эти деньги частично присваивались руководством; подозрение планируется объявить после проведения экспертизы.

Пятое производство выделено по факту нарушения правил пожарной безопасности в лагере другими лицами. В рамках этого дела следствие провело эксгумацию тел трех погибших девочек. В шестом деле фигурирует экс-заммэра Одессы Зинаида Цвиринько, которую прокуратура подозревает в халатности.

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15 сентября 2017 года в одесском детском лагере Виктория сгорело двухэтажное деревянное здание, жертвами пожара стали трое детей. Следствие рассматривает четыре версии происшествия: поджог, разогретый предмет, возникновение пожара от открытого огня или короткое замыкание.

2 февраля 2018 года прокуратура сообщила, что по делу о пожаре в Виктории объявлено о подозрении одному из ведущих инспекторов райотдела ГСЧС в Одессе.

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