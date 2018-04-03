Задержали подозреваемого в убийстве беркутовцев активиста Майдана

Сейчас в Печерском райсуде Киева Ивану Бубенчику избирают меру пресечения

Во Львовской области задержан активист Майдана Иван Бубенчик, которого подозревают в убийстве сотрудников спецподразделения МВД Беркут во время акций протеста в феврале 2014 г. Об этом корреспонденту LIGA.net сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

По ее словам, формально речь идет не о задержании, а об "осуществлении привода".

Сейчас в Печерском райсуде Киева Бубенчику избирают меру пресечения.

Ранее руководитель департамента спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк сообщил, что одному из протестующих на Майдане прокуратура сообщила о подозрении в убийстве двух правоохранителей и ранении еще одного. Мужчина был объявлен в розыск, поскольку не явился в суд для решения вопроса о мере пресечения.

12 февраля 2018 года прокурор ГПУ Алексей Донской рассказал, что нескольким лицам сообщено о подозрении в убийстве и/или покушении на убийство силовиков на Майдане зимой 2013-2014 годов с применением огнестрельного оружия.

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