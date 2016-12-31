Война России против Украины: хроника за декабрь

Что происходит в Луганске, Донецке и других горячих точках востока Украины

Гибридная армия России после аннексии Крыма вторглась в украинский Донбасс. Российско-украинская война в отдельных районах Донецкой и Луганской областей длится уже более двух лет. Российские солдаты и наемники не прекращают боевых действий, несмотря на минские соглашения. Кремлю удалось установить в Донецке и Луганске марионеточные анклавы боевиков, объединенных в террористических организациях ДНР и ЛНР. Получая из РФ финансирование и вооружение, в том числе тяжелую бронетехнику, РСЗО Град, Ураган, Смерч, россияне и поддерживаемые ими местные боевики, кроме позиций ВСУ, регулярно обстреливают жилые дома, в результате чего повсеместно гибнут мирные граждане. ЛІГА.net ведет хронику российско-украинской войны с первых дней агрессии России.

31 ДЕКАБРЯ

13:58. Министр иностранных дел Австрии Себастиан Курц 3-4 января после того, как его страна станет главой ОБСЕ, посетит восток Украины, в частности, район около Мариуполя.

13:27. За прошлые сутки в Донбассе получил ранения один военный ВСУ.

12:28. Переговоры об освобождении украинских заложников должны продолжаться, но с Россией, а не с главарями боевиков. Об этом сказала вице-спикер парламента, представитель Украины в Минске Ирина Геращенко.

09:55. Украинские военные с передовой передали новогодние поздравления своим близким и всем украинцам: видео.

08:58. Должны меняться не минские соглашения, а поведение России, чтобы она выполняла договоренности, с которыми сама согласилась. Об этом сказал сенатор Джон Маккейн.

06:51. За минувшие сутки боевики 48 раз обстреляли позиции ВСУ. В районе Попасной произошло боевое столкновение. Нападение боевиков отбито, противник понес потери и отступил.

03:37. Команда проекта StopFake.org при поддержке посольства Великобритании в Украине запустила газету "Твое право знать", призванную бороться с пропагандой и фейковыми новостями Кремля в Донбассе.

00:45. Первый заместитель председателя Госдумы по делам содружества независимых государств Константин Затулин заявил, что Украина может исчезнуть как государство из-за выхода из состава СССР в 1991 году. Также сообщил, что в РФ обсуждается вопрос упрощенного предоставления гражданства России жителям Донецкой и Луганской областей.

30 ДЕКАБРЯ

18:59. За день подконтрольные РФ бандформирования 25 раз обстреляли позиции украинских военных. Как сообщает пресс-центр АТО, огонь боевики сосредоточили на всех направлениях.



17:26. Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявляет, что по состоянию на текущий момент силы АТО понесли крупные потери в Донбассе. Об этом он сообщил в своем Facebook.

16:17. Спикер Верховной Рады Андрей Парубий считает, что нельзя недооценивать президента страны-агрессора РФ Владимира Путина в вопросе дестабилизации ситуации в Украине.

13:48. Прокуратура Автономной Республики Крым направила в суд обвинительные акты в отношении 11-ти бывших депутатов Верховной Рады АР Крым Сергея Цекова, Светланы Савченко, Константина Бахарева, Эдипа Гафарова, Анатолия Заиченко, Ремзи Ильясова, Григория Иоффе, Владимира Клычникова, Виталия Нахлупина, Ефима Фикса и Сергея Шувайникова.

13:37. Трое украинских военных ранены в ходе антитеррористической операции 29 декабря.

13:14. Советник главы СБУ Юрий Тандит сообщил подробности передачи ОРДЛО 15 человек.

13:09. Служба безопасности Украины запретила российскому актеру Яну Цапнику въезд на территорию Украины сроком на пять лет.

12:15. Апелляционный суд Донецкой области приговорил жителя Покровского района к четырем годам тюрьмы за информирование боевиков террористической организации ДНР.

11:14. Пророссийские боевики обстреляли из гранатометов группу рыбаков на водохранилище Углегорской ТЭС, пострадали около 10 человек.

09:48. Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на неподконтрольном Украине контрольно-пропускном пункте с РФ зафиксировали микроавтобус с надписью "Груз 200".

09:36. Представитель Украины при ООН Владимир Ельченко в письме генсеку Организации Пан Ги Муну заявил о репрессиях против граждан Украины со стороны России.

09:09. Жители села в Луганской области уже 10-й день из обстрела со стороны пророссийских наемников живут без света и воды.

08:55. Полицейские Донецкой области перешли на усиленный вариант несения службы. Безопасность жителей области во время новогодних праздников будут охранять более трех тысяч полицейских.

06:44. За минувшие сутки боевики 45 раз обстреливали силы ВСУ, активизировались снайперы.

29 ДЕКАБРЯ

20:13. Еще одного крымского татарина оккупанты отправили в психбольницу. Фигуранта "дела Хизб ут-Тахрир" Ремзи Меметова 29 декабря отправили на прохождение принудительной психиатрической экспертизы.

19:23. На заседании Совета национальной безопасности и обороны приняли основы информационной безопасности и защиты критической инфраструктуры.

18:54. Совет национальной безопасности и обороны ввел дополнительные санкции против физических и юридических лиц страны-агрессора России.

18:44. Украина в одностороннем порядке передала представителям террористических организаций ДНР и ЛНР 15 сторонников сепаратистов, ранее задержанных за участие в незаконных группировках.

17:21. По состоянию на 17:00 29 декабря в зоне проведения АТО зафиксировано 25 обстрелов.

15:30. Главная военная прокуратура объявила о подозрении командиру незаконного вооруженного формирования "Всевеликое войско Донское" террористической организации ЛНР Николаю Козицыну.

13:55. Двое украинских военнослужащих погибли и двое ранены в ходе проведения операции 28 декабря.

13:15. Служба безопасности Украины сообщила о подозрении в государственной измене полковнику Вооруженных Сил Ивану Безъязыкову, освобожденному в июле из плена боевиков.

13:09. В Троицком Луганской области на растяжке подорвались двое украинских военных. В результате подрыва один военнослужащий погиб, другой с минно-взрывными травмами госпитализирован в больницу.

12:41. Генпрокуратура составила сообщение о подозрениях экс-народному депутату Сергею Горохову, главе Луганского областного совета Валерию Голенко, его первому заместителю Евгению Харину, Луганскому мэру Сергею Кравченко и его первому заместителю Манолису Пилавову.

11:34. Россия удерживает на своей территории по политическим мотивам как минимум 17 граждан Украины, еще 27 украинцев безосновательно задержаны и арестованы в оккупированном агрессором Крыму.





11:29. 28 декабря около 15:00 в районе населенного пункта Крутая Балка на донецком направлении в результате боестолкновения погиб один украинский военный.

11:19. Украинская разведка установила очередные факты, подтверждающие низкое морально-психологическое состояние боевиков в ОРДЛО. По данным ГУР, с целью принуждения к боевым действиям один из главарей боевиков применил физическую силу против боевиков.

09:49. В Донецкой области СММ 27 декабря зафиксировала увеличение, а в Луганской области - уменьшение количества случаев нарушения режима прекращения огня по сравнению с периодом между вечерами 25 и 26 декабря.

09:07. На КПВВ Майорск Донецкой области начал работать новый логистический центр.

07:29 Гибридные войска РФ за минувшие сутки 50 нарушили режим тишины, и вели огонь по позициях украинских военнослужащих в зоне проведения антитеррористической операции на всех направлениях.

28 ДЕКАБРЯ

19:05. За день подконтрольные РФ бандформирования 22 раза обстреляли позиции украинских военных. Как сообщает пресс-центр АТО, огонь боевики сосредоточили на мариупольском и донецком направлении.



18:48. Кабмин одобрил постановление, согласно которому закупки продуктов, предназначенных для питания военнослужащих, будут проводиться по утвержденному Министерством обороны каталогу.



18:25. СБУ обнародовала запись телефонных разговоров, подтверждающих, как считают в спецслужбе, подрывную деятельность полковника ВСУ Ивана Безъязыкова.

15:33. Украинцы больше всего доверяют волонтерам и армии, не доверяют - российским СМИ и украинским чиновникам. Об этом свидетельствуют результаты исследования Фонда Деминициативы и Центра Разумкова.

14:59. Силы антитеррористической операции в Донбассе за минувшие сутки не понесли потерь ни погибшими, ни ранеными.

14:30. Переметнувшегося экс-сотрудника СБУ подорвали на прошлой неделе в оккупированном Донецке, заявил глава СБУ Василий Грицак.

14:24. Большинство граждан Украины готовы поддержать вступление страны в НАТО на референдуме, если таковой будет проведен.

13:46. Украина будет просить ОБСЕ добавить видеокамер в зону АТО.

13:26. Командование ВС РФ использует так называемые гуманитарные конвои для вывоза убитых военнослужащих на территорию РФ, чтобы скрыть участие кадровых российских военнослужащих в боевых действиях в Донбассе.

10:18. Сотрудники Службы безопасности Украины обнаружили два тайника с оружием и боеприпасами в районе проведения антитеррористической операции в Широкино Донецкой области и Алексеевке Луганской области.

09:04. Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ была вынуждена на некоторое время эвакуировать свою наблюдательную базу в Светлодарске из-за близости попадания артиллерийских снарядов при обстрелах.

06:42. В пресс-центре штаба АТО сообщили, что за сутки боевики 44 раза обстреляли ВСУ в зоне проведения антитеррористической операции.

06:11. Спикер Минобороны Дмитрий Гуцуляк проинформировал, что за неделю саперы очистили 1,5 гектара территории в зоне АТО и обезвредили 455 взрывоопасных предметов.

00:12. Первый вице-спикер Верховной Рады, представитель в гуманитарной подгруппе минского процесса Ирина Геращенко сообщила, что террористы в Донбассе занижают реальную цифру заложников, которых удерживают в плену, и не предоставляют достоверную информацию о них.

27 ДЕКАБРЯ

22:31. Министерство торговли США добавило в санкционный список еще 23 компании из России и оккупированного Крыма.

19:01. За день подконтрольные РФ бандформирования 29 раз обстреляли позиции украинских военных. Огонь боевики сосредоточили на мариупольском и донецком направлении.

14:29. В 2016 году Госпогранслужба отказала в пропуске на территорию Украины более чем 6 тысячам граждан России.

14:21. На базе Нацгвардии в 2017 году будет создан международный тренировочный центр по самым высоким стандартам, где смогут проходить обучение и подготовку и украинские военнослужащие, и военнослужащие из других стран.

14:12. Дорогомиловский суд Москвы назвал события Евромайдана февраля 2014 года "государственным переворотом в Украине", удовлетворив соответствующий иск бывшего народного депутата от Партии регионов Владимира Олийныка.

13:43. Секретарь СНБО Александр Турчинов заявил о невозможности блокирования въезда-выезда из зоны АТО представителями добровольческих батальонов без соответствующих приказов Верховного главнокомандующего.

13:42. На новогодние и рождественские праздники в Донбассе возможны провокации со стороны российско-террористических войск, заявил секретарь СНБО Александр Турчинов.

13:10. Национальная гвардия в этом году обеспечила жильем 255 семей офицеров и солдат.

12:55. В ходе боевых действий в зоне АТО 26 декабря двое украинских военнослужащих получили ранения, еще двое попали в плен к боевикам.

12:40. Боевики ДНР сегодня утром, 27 декабря, передали Украине двух заложниц - Анжелику Преснякову и Ольгу Сворак.

11:55. Российский МИД запросил Киев о передаче 17 украинцев, отбывающих наказание в Крыму, заявила уполномоченный по правам человека РФ Татьяна Москалькова

11:11. Пьяные боевики ЛНР устроили перестрелку с главарями, в итоге один из боевиков застрелен, и несколько ранены.

10:32. Пропавшие в районе Золотого Луганской области двое украинских военных находятся в плену у боевиков террористической организации ЛНР. Об этом ЛІГА.net сообщил спикер пресс-центра штаба АТО Леонид Матюхин.

06:58. За минувшие сутки гибридные войска РФ продолжили нарушать режим тишины и открывали огонь 37 раз.

26 ДЕКАБРЯ

22:18. В зоне антитеррористических действий пропали двое военнослужащих Вооруженных Сил. Как сообщает пресс-центр АТО, военные сбились с маршрута, возвращаясь на машине из больницы.

20:14. Ветераны АТО, объявившие о начале экономической блокады оккупированных территорий Донбасса, действуют за пределами законодательного поля. Об этом в эфире 112 Украина сказал заместитель министра по вопросам оккупированных территорий Георгий Тука.



21:55. Проведена судебно-медицинская экспертиза и процедура опознания переданных украинской стороне тел двух погибших военнослужащих ВСУ. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

19:55. За день подконтрольные РФ бандформирования 26 раз обстреляли позиции украинских военных. Как сообщает пресс-центр АТО, огонь боевики сосредоточили на мариупольском и донецком направлении.

18:05. В Службе безопасности Украины заявляют, что в 2016 году из плена боевиков удалось освободить 16 украинских заложников.

17:03. Служба безопасности Украины подозревает топ-менеджера сети супермаркетов в финансировании террористической организации ДНР.

16:30. Сотрудники СБУ задержали в Киеве мошенника, который, представляясь полковником Вооруженных Cил, "собирал" деньги на материальную поддержку участников антитеррористической операции. У мужчины изъяли поддельное удостоверение сотрудника Главного управления разведки Министерства обороны.

15:33. Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Валерия Лутковская посетила политзаключенныхв СИЗО оккупированного Крыма. Оккупанты предоставили доступ только к трем лицам в СИЗО Симферополя, в том числе к Ахтему Чийгозу.

15:05. Министр обороны Степан Полторак заявил, что договоренности о прекращении огня в зоне АТО не выполняются. По словам Полторака, соответствующие действия поддерживаются Россией.

14:25. Ультиматум добровольцев по освобождению заложников не выполнен, и они начали организацию блокады оккупированных территорий Донбасса. В частности, обещают не пропускать металл, уголь, древесину и промышленные партии алкоголя и сигарет.

14:18. Армения, Беларусь, Узбекистан и Казахстан своими действиями демонстрируют готовность признать оккупированный украинский Крым частью России. Об этом заявил народный депутат, глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров

14:15. Главари боевиков ОРДЛО Александр Захарченко и Игорь Плотницкий похвалили нардепа Надежду Савченко и заявили о намерении передать ей двух пленных женщин: Анжелику Преснякову и Ольгу Сворак.

13:59. Пять украинских военнослужащих получили ранения в ходе антитеррористической операции 25 декабря.

13:09. Сотрудники Службы безопасности Украины пресекли в Донецкой области деятельность несанкционированного международного канала связи, который использовали террористы ДНР/ЛНР.

12:50. Операция по поиску и возвращению тел бойцов 1-го батальона 54-й бригады Вооруженных Сил Украины на Светлодарской дуге завершена, заявил советник замминистра обороны Василий Будик. По его словам, есть все основания утверждать, что военнослужащие погибли в бою на Светлодарской дуге, а не в плену.

12:02. Боевые потери украинской армии в 2016 году составили 211 бойцов, небоевые - 256.

11:09. По данным разведки, в зоне АТО за неделю 18 боевиков убиты и 38 ранены.

07:24. Боевики гибридной армии РФ в Донбассе продолжают откровенно нарушать минские соглашения, обстреляв за прошедшие сутки позиции украинских военнослужащих 33 раза.

06:43. Восстановлена работа Донецкой фильтровальной станции и проведен ремент поврежденных высоковольтных линий электропередач к подстанциям.

01:50. После введения режима прекращения огня в Донбассе среди боевиков увеличилось число случаев пьянства, употребления наркотиков и саботажа.

25 ДЕКАБРЯ

22:19. Украина в одностороннем порядке передаст 15 человек, задержанных и осужденных в Украине, для восстановления обмена пленными. Об этом сообщил глава Службы безопасности Украины Василий Грицак.



19:55. Боевики продолжают обстрелы позиций ВСУ. На 18:00 25 декабря зафиксировано 16 обстрелов.



13:51 За минувшие сутки в зоне проведения АТО ни один украинский военный не погиб, один военнослужащий был ранен в Авдеевке. Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства обороны по вопросам АТО Александр Мотузяник.

12:57 в городе Счастье Луганской области представители террористической организации ЛНР передали Украине тела двух военных, погибших на Светлодарской дуге 18 декабря. Погибшие украинские бойцы служили в 54 бригаде ВСУ. Передача проходила под наблюдением членов СММ ОБСЕ.

07:27. Несмотря на объявленный режим тишины, российские оккупационные войска в Донбассе за прошлые сутки 39 раз обстреляли позиции украинских военных. Боевики продолжают вести огонь по позициям ВСУ на мариупольском, донецком и луганском направлениях.

00:15. Несмотря на объявленный режим тишины, российские оккупационные войска в Донбассе в течение суток до 20:30 28 раз обстреляли позиции ВСУ из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В результате провокационного огня боевиков один украинский военнослужащий получил ранения, сообщает пресс-центр штаба АТО.

24 ДЕКАБРЯ

20:30. На Светлодарской дуге российско-оккупационные войска нарушили договоренность по эвакуации погибших, обстреляв гуманитарную группу, которая намеревалась эвакуировать тело погибшего боевика.

19:41. Российско-оккупационные войска продолжают обстреливать позиции сил АТО из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, преимущественно на мариупольском направлении. Об этом сообщает пресс-центр АТО.

14:33. Вчера, 23 декабря, гибридная армия РФ обстреляла Дебальцево из минометов калибром 82 мм. Туда повезли российских корреспондентов, чтобы они зафиксировали последствия и выдали их за атаку со стороны ВСУ

За прошлые сутки в Донбассе один украинский военный получил ранения . Контужены четверо бойцов. Погибших среди служащих ВСУ нет.Остановилась Донецкая фильтровальная станция и Авдеевка снова осталась без водоснабжения.

11:28. Боевики нарушили режим перемирия уже через 25 минут после полуночи. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

08:49. Украинская сторона Совместного центра координации и контроля подтверждает, что с сегодняшнего дня вводится бессрочный режим прекращения огня.

07:25. Боевики трижды атаковали позиции ВСУ на Светлодарской дуге. За прошлые сутки боевики незаконных вооруженных формирований 50 раз обстреляли позиции ВСУ в Донбассе.

01:20. По данным украинской разведки, гибридные войска РФ планируют осуществить серию провокационных обстрелов с применением запрещенного минскими соглашениями оружия с целью вызвать ответный огонь и обвинить Украину в нарушении режима тишина.

23 ДЕКАБРЯ

21:55. Вооруженные Силы Украины установили блокпост на южной окраине поселка Новолуганское в связи с многочисленными обращениями местных жителей.

19:46. В течение дня было зафиксировано 30 обстрелов, из них два - по населенным пунктам. Трижды пророссийские наемники пытались атаковать позиции сил АТО в районе Светлодарской дуги.

19:40. Президент Петр Порошенко призвал Россию соблюдать режим прекращения огня, который должен стартовать с 00:00 24 декабря, а также потребовал освобождения всех украинских заложников.

18:44. Украинский военный с позывным Купол подтвердил информацию о том, были убиты двое бойцов АТО, которые попали в плен к террористам на Светлодарской дуге.

18:15. Всего с начала проведения АТО Министерство обороны наградило более 35,5 тыс военнослужащих и работников Вооруженных Сил Украины знаками отличия, а статус участника боевых действий (УБД) получили 187,7 тыс участников АТО.

18:02. Начальник Генштаба Виктор Муженко заявил, что главный показатель качества боевой подготовки - это способность частей к выполнению боевых задач.

16:03. Арбитраж по делу о нарушении Россией Конвенции ООН по морскому праву полностью сформирован, сообщил глава МИД Павел Климкин. По его мнению, правосудие стало на один шаг ближе.

15:56. Представитель в гуманитарной подгруппе минского процесса Ирина Геращенко заявила, что представители ОРДЛО не подтверждают наличие 110 украинских заложников. По ее словам, ОРДЛО требуют освобождения по формуле 50 на 700.

15:36. Президент страны-агрессора РФ Владимир Путин не считает, что Россия виновата в аннексии Крыма, войне в Донбассе и других трагедиях, которые произошли в Украине за последние три года. Путин в который раз назвал причиной аннекции Крыма и войны в Донбассе "госпереворот" в Киеве.

15:20. Глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский считаетнеизбежным хорватский вариант деокупации Донбасса.

14:18. В Донецкой области в результате эскалации на Светлодарской дуге один украинский военный попал в плен, а восемь бойцов АТО погибли с 18 по 23 декабря.

14:03. ВСУ сегодня отбили попытку штурма ДРГ пророссийских наемников в районе Водяного Донецкой области.

13:22. Президент России Владимир Путин поддерживает обмен по формуле всех на всех.

13:18. Двое украинских военнослужащих погибли и трое ранены в ходе антитеррористической операции 22 декабря.

13:06. Один военный ранен в ходе отражения атаки боевиков на позиции сил антитеррористической операции возле Водяного Донецкой области в пятницу.

12:45. Президент страны-агрессора РФ Путин считает, что нормандский формат не демонстрирует в настоящее время эффективности.

12:31. Президент РФ Владимир Путин считает, что отношения между страной-агрессором и Украиной могут нормализоваться.

12:28. Украинская разведка установила факты привлечения боевиками террористических организаций ЛНР/ДНР иностранцев, которые ранее были судимы.

12:18. Разведка сообщает, что 20-21 декабря тела ликвидированных оккупантов из дебальцевской больницы в енакиевский морг вывозили более десяти автомобилей.

11:35. В этом году СБУ запретила въезд на территорию Украины 1374 иностранным гражданам (394 - за деятельность, которая угрожает национальной безопасности государства), включая 523 гражданам страны-агрессора РФ.

11:25. Информация о гибели троих украинских военных в плену террористов в Донбассе не соответствует действительности. Об этом ЛІГА.net сообщил спикер Минобороны по вопросам АТО Андрей Лысенко.

11:22. Министерство обороны проводит проверку эвакуации раненых во время боя на Светлодарской дуге. По словам Степана Полторака, если будет финансирование, министерство готово увеличить количество эвакуационного транспорта.

11:16. Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях, включая почти 1 600 взрывов в Донецкой области и 169 взрывов в Луганской, 21 декабря.

09:46. Боевики гибридной армии РФ в Донбассе продолжают обстреливать позиции Вооруженных Сил Украины на Светлодарской дуге, украинские военнослужащие понесли потери.

09:22. Кабмин снял ограничения на осуществление Министерством по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц расходов на приобретение и содержание имущества за счет средств, предусмотренных на указанные цели международными договорами (международной технической помощью).

06:53. За минувшие сутки гибридные войска РФ 22 раза обстреляли силы АТО. Боевики сосредоточили огонь на донецком направлении.

22 ДЕКАБРЯ

23:42. Вашингтон приветствует решение трехсторонней контактной группы о временном прекращении огня в Донбассе на протяжении периода новогодних и рождественских праздников и надеется, что период перемирия продлится дольше.

22:30. За три дня обострения конфликта на Светлодарской дуге украинская сторона делала 119 запросов на прекращение огня. Об этом заявил руководитель украинской стороны в СЦКК Анатолий Петренко.



19:30. За день подконтрольные РФ бандформирования 15 раз обстреляли позиции украинских военных. Почти весь огонь боевики сосредоточили на донецком направлении.



17:42. Президент Петр Порошенко в телефонном разговоре рассказал канцлеру Германии Ангеле Меркель о попытке наступления российских боевиков под Светлодарском. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

17:09. В тюрьмах оккупированного Донбасса боевики террористических организаций ДНР/ЛНР держат 109 украинских заложников. Об этом в интервью Укринформу заявил глава СБУ Василий Грицак.

15:39. Сегодня утром пророссийские наемники дважды пытались штурмовать позиции сил АТО на Светлодарской дуге в Донецкой области.

14:21. В 2016 году в Донбассе зафиксировано 300 тысяч нарушений режима прекращения огня, погибли 83 местных жителя, еще 305 получили ранения.

13:44. За минувшие сутки в результате боевых действий погибших среди украинских военных нет, 11 военнослужащих получили ранения на Светлодарской дуге.

13:07. Глава МИД Павел Климкин заявил, что минские переговоры дают определенный результат и их нужно продолжать.

11:42. Пророссийские наемники обстреляли жилые дома Авдеевки в Донецкой области.

10:34. Российские оккупанты отправили в 59-м "гуманитарном конвое" для боевиков в Донбассе больше грузовиков, чем было официально заявлено.

10:20. Вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко надеется, что помилование президентом девятерых человек разблокирует процесс освобождения заложников.

10:12. Командир 25-го отдельного мотопехотного батальона Киевская Русь Евгений Лавров заявил, что благодарен всем волонтерам за помощь, но не все так плохо на передовой, как некоторые говорят.

09:30. В Донецкой области Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ констатировала сокращение количества случаев нарушения режима прекращения огня, зафиксировав при этом около 730 взрывов 20 декабря.

09:16. Глава Министерства иностранных дел Германии и глава ОБСЕ Франк-Вальтер Штайнмайер приветствуетобъявление режима прекращения огня в Донбассе с 24 декабря.

08:36. За прошедшие сутки боевики 24 раза обстреляли позиции ВСУ.

08:04 Сегодня утром две колонны из более 40 российских грузовиков с так называемой "гуманитарной помощью" для боевиков гибридной российской армии в Донбассе незаконно пересекли госграницу Украины. Это 59-й путинский конвой, который РФ отправила на восток Украины.

21 ДЕКАБРЯ

21:13. Представители ОРДО на переговорах трехсторонней группы в Минске пообещали отпустить "под домашний арест" подростков, которых раньше они задержали, обвинив в "диверсиях".



20:39. Трехсторонняя контактная группа в Минске обсудила 4 новых участка разведения сил и средств. Украина настаивает, чтобы одним из них было Дебальцево.



19:45. За день подконтрольные РФ бандформирования 16 раз обстреляли позиции украинских военных. Как сообщает пресс-центр АТО, боевики продолжают открывать огонь на всех направлениях в Донбассе.

19:15. Участники Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе подтвердили намерения прекратить огонь с 00:00 24 декабря. Об этом после заседания в Минске на брифинге заявил спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик.



17:59. Международная экспертно-журналистская группа Bellingcat, занимающаяся независимыми расследованиями по открытым данным, подготовила масштабный отчет о военных действиях российской армии против Украины в 2014 году.

15:42. Учитывая обострение ситуации в районе Светлодарской дуги, Секретарь СНБО Александр Турчинов прибыл на передовые позиции 54 бригады, которая "героически выдержала наступление врага", где осмотрел оборонительные позиции наших войск и обсудил с военными ситуацию в последние дни на этом участке фронта.

14:57. Государственная пограничная служба начала в рамках проекта Стена инженерно-техническое обустройство государственной границы с Россией в Луганской области.

14:17. Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука считает, что посол США в Украине Мари Йованович сужает понятие гибридной войны.

13:41. За минувшие сутки в результате боевых действий двое украинских военнослужащих погибли, четверо получили ранения, еще четверо - контузию.

13:14. Посол США в Украине Мари Йованович заявила, что Россия распространяет свою пропаганду в Украине уже 25 лет - с момента обретения ею независимости.

13:13. Во время боев на Светлодарской дуге один украинский военный попал в плен к боевикам террористической организации ДНР.

12:28. В Минске началось заседание трехсторонней контактной группы.

12:20. В оккупированном Луганске взорвался склад боеприпасов.

12:02. Сотрудники Службы безопасности Украины задержали шестерых информаторов террористической организации ДНР в зоне проведения АТО.

11:53. В ОРДО боевики террористической организации ДНР проводили обыски в квартирах и жилых домах сотрудников Нацполиции, которые покинули оккупированную территорию.

11:34. Российские оккупанты в Крыму грабят захваченные украинские корабли.

11:10. На заседании трехсторонней контактной группы в Минске будут обсуждать обострение ситуации на Светлодарской дуге и освобождение украинских заложников.

09:15 Министерство обороны Украины выплатит семьям военнослужащих, которые находятся в заложниках в Донбассе, 8 млн грн. Об этом сообщила первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко.

09:15 Втянув народного депутата Надежду Савченко в минские переговоры, Кремль достигает цели по дестабилизации Украины изнутри. Такое мнение выразил бывший представитель Украины в минской контактной группе Роман Бессмертный.

07:16 За прошедшие сутки боевики гибридной армии совершили 33 обстрела позиций сил АТО.

00:59. Украинская делегация обратилась к странам-членам ООН с призывом распространить соответствующие мандаты ООН на решение проблем сексуального насилия во временно оккупированных Россией регионах.

20 ДЕКАБРЯ

23:33. Россия нарушила минские соглашения попыткой наступления гибридной армии РФ на позиции украинских войск, что привело к потерям среди военных. Об этом заявил спикер Государственного департамента США Джон Кирби.

18:27. За день подконтрольные РФ бандформирования 9 раз обстреляли позиции украинских военных. Как сообщает пресс-центр АТО, боевики продолжают открывать огонь на всех направлениях в Донбассе.

17:47. В Кременском районе Луганской области в результате столкновения автобуса с автомобилем травмированы четверо украинских военнослужащих. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Нацполиции в Луганской области.

16:03. В центре оккупированного Донецка взорвался автомобиль. Об этом ЛІГА.net сообщили жители города.

14:05. После подписания Минска-2 интенсивность боевых действий на востоке Украины снизилась, и тема войны постепенно стала занимать меньше места в информационном пространстве. Но до конца войны еще далеко - об это хорошо знает основатель и глава волонтерской организации "Повернись живим" Виталий Дейнега.

13:36. За минувшие сутки в результате боевых действий один украинский военнослужащий погиб, десять - получили ранения.

13:00. Пророссийские боевики утром 20 декабря попытались штурмовать позиции украинских военных на Светлодарском направлении, однако вражеская атака была отбита.

12:16. Боевики террористической организации ДНР обстреляли Опытное в Донецкой области. Волонтерам удалось спасти раненую пожилую женщину.

11:51. По данным ГУР, увеличилось количество случаев уклонения от боев путем осуществления самострелов и умышленного нанесения себе увечий среди боевиков.

11:10. Саперы обезвредили более 139 тысяч взрывоопасных предметов и очистили 2,7 тысячи га территории с начала антитеррористической операции в Донбассе.

09:28. 17 и 18 декабря Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала, что большинство нарушений режима прекращения огня было в районах Светлодарска и Дебальцево Донецкой области.

08:42. Из оккупированного Луганска в Киев пытались провезти оружие. На КПВВ Марьинка полицейские изъяли пять ружей, два охотничьих ножа и почти 400 патронов различного калибра.

07:24. За минувшие сутки террористы 47 раз обстреляли позиции ВСУ.

04:27. За принятие резолюции ООН о ситуации с правами человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополь проголосовали 70 стран, против - 26 и 77 - воздержались.

01:11. Евродепутаты осудили переговоры Надежды Савченко с боевиками в Донбассе. Депутат немецкого бундестага Карл-Георг Вельман и лидер партии зеленых в Европарламенте Ребекка Хармс посоветовали Савченко не вмешиваться.

19 ДЕКАБРЯ

23:45. В Крыму применяют худшие практики СССР, включая методы "карательной психиатрии", показательные судилища, похищения, пытки и даже умышленные убийства людей, которые открыто выступают против российской оккупации на украинской территории. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко, комментируя принятие Генеральной ассамблеей ООН резолюции о ситуации с правами человека в Крыму и городе Севастополь.

17:10. Госагентство по вопросам кино выделит 23,9 млн грн на фильм "Киборги" режиссера Ахтема Сеитаблаева, который расскажет о защитниках Донецкого аэропорта.

16:55. Нарушения режима прекращения огня в Донбассе достигли рекордного уровня за последние несколько месяцев. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг по результатам заседания Совета Россия-НАТО на уровне послов.

16:33. Украина передаст представителям отдельных районов Донецкой и Луганской областей 15 ранее осужденных лиц, которые будут помилованы президентом. Сегодня пройдет заседание соответствующей комиссии. Об этом сообщила во время пресс-конференции в Киеве первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко.

15:41. Глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский заявил, что боевики террористической организации ДНР пытались выровнять линию обороны у Светлодарской дуги. Об этом он сказал в эфире 112.UA.

14:24. Пьяные боевики в ОРДЛО подорвались на минном поле.

14:03. Украина возмущена грубым нарушением минских договоренностей со стороны ОРДЛО.

14:01. Боевики минимизировали свои потери под Светлодарском тем, что вели огонь из жилых кварталов поселков, однако убитых и раненых у них - десятки.

12:52. В зоне проведения антитеррористической операции на востоке страны за прошлые сутки, 18 декабря 2016 года, вследствие резкой активизации боевых действий на Светлодарской дуге в направлении Дебальцево погибли пятеро военнослужащих, а шестеро получили ранения. Еще 10 военнослужащих получили травмы и контузии. Это, по словам спикера, наиболее ощутимые потери сил АТО за последние пять месяцев.

10:41. СБУ разоблачила схему незаконных поставок продуктов питания в оккупированный Донбасс на 1,5 млрд грн.

10:17. В Марьинке Донецкой области пострадал 25-летний житель во время одиночного взрыва.

09:37. В Светлодарске Донецкой области в течение нескольких часов наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировали около 20 взрывов неизвестного происхождения.

07:40. В ходе боя возле Светлодарска Донецкой области 18 декабря уничтожены по меньшей мере 25 боевиков, еще 30 ранены.

07:25. Российско-террористическая гибридная армия за прошедшие сутки, 18 декабря, 24 раза обстрелялапозиции сил АТО.

06:56. 42% опрошенных граждан Украины не верят, что Россия может начать полномасштабную войну против Украины. Об этом свидетельствуют результаты общенационального опроса Центра Разумкова, проведенного в ноябре 2016 года.

18 ДЕКАБРЯ

21:40. Представитель Украины в гуманитарной подгруппе минского процесса Ирина Геращенко сообщила, что освобожденного киборга Тараса Колодия боевики удерживали в Макеевской колонии.

19:55. Пресс-служба штаба АТО сообщила, что во время боя в районе Светлодарской дуги погибли пятеро украинских военных, еще шестеро ранены: четверо получили легкие ранения и двое средней тяжести.

17:17. Координатор центра по обмену и освобождению заложников Патриот Олег Котенко сообщил, что в Украине в настоящее время считаются без вести пропавшими более 10 защитников донецкого аэропорта.



14:29. Глава СБУ сообщил президенту Петру Порошенко, что киборг Тарас Колодий освобожден после двух лет плена.



13:47. Штаб антитеррористической операции заявляет об отсутствии потерь среди военнослужащих в ходе операции 17 декабря.

13:13. Полиция заявила об обнаружении пропавшего под Волновахой Донецкой области военнослужащего-контрактника в Черкассах.

08:54. Великобритания продлевает программу тренировок украинских военных еще на один год в связи с провокационными действиями России. Британские военные консультанты останутся в Украине до начала 2018 года.

07:19. За прошедшие сутки зафиксировано 40 обстрелов позиций сил АТО боевиками российско-террористической гибридной армии.

17 ДЕКАБРЯ

20:30. Российские оккупанты по состоянию на 18:00 совершили 21 обстрел позиций ВСУ в Донбассе, в том числе применили 122 мм артиллерию на донецком направлении.

13:23. За прошлые сутки в Донбассе двое украинских военнослужащих получили ранения.

06:50. В штабе АТО сообщают, что боевики значительно усилили обстрелы ВСУ: за сутки зафиксировано 52 обстрела. Больше всего стреляют на мариупольском направлении.

06:13. В городе Торецк, который находится на линии разграничения, прокуратура Винницкой области совместно со Службой безопасности Украины задержала пятерых граждан Украины, которые обвиняются в систематической передаче информации террористическим группировкам на востоке Украины.

16 ДЕКАБРЯ

22:18. Наблюдатели ОБСЕ зафиксировали новые удары по мосту в Станице Луганской. Ситуация осложняется тем, что мостом, который находится в аварийном состоянии, до сих пор пользуются мирные жители.

19:00. За день подконтрольные РФ бандформирования 19 раз обстреляли позиции украинских военных. Один военнослужащий получил ранения.

15:54. В Севастополе оккупанты схватили проукраинского активиста Игоря Мовенко, которого в сентябре избили за украинскую символику и символику подразделения Азов на улице города.

15:08. Сотрудники Генпрокуратуры Молдовы при содействии Службы информации и безопасности задержали 42-летнего гражданина Молдовы, который воевал на стороне террористических организаций Л/ДНР.

14:38. Сотрудники СБУ изъяли 22 боевые гранаты у жительницы Ромен Сумской области. Оперативники спецслужбы задержали злоумышленницу на территории газовой котельной предприятия, работающего в интересах военно-промышленного комплекса.

14:13. Оккупанты отказались открывать уголовное производство в отношении адвоката Николая Полозова, который защищает интересы украинских граждан в российских судах.

13:05. С начала 2016 года года контракт с ВСУ заключили более 67 тысяч военнослужащих.

12:49. За прошлые сутки, 15 декабря, под Старым Айдаром в Луганской области был ранен военнослужащий.

09:52. Вооруженные Силы Украины уже получают ракеты для РСЗО украинского производства. Украина наладила полный цикл производства ракет и может делать любые типы и модификации. Об этом в интервью ЛІГА.net сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов.

Читайте откровенное интервью Турчинова: "Убийцы не спрячутся - ни в РФ, ни в Донецке. Бойтесь и ждите"

09:46. Вице-президент США Джо Байден выразил надежду, что односторонний шаг украинской власти по освобождению 15 человек станет импульсом для России по обмену пленными.

06:59. За минувшие сутки гибридные войска РФ 39 раз обстреляли силы АТО. Большинство обстрелов произошло на мариупольском направлении.

04:28. Украина в ООН требует контроля над оружием массового поражения с целью избежания использования такого оружия террористами и негосударственными группировками.

15 ДЕКАБРЯ

18:26. За день подконтрольные РФ бандформирования 17 раз обстреляли позиции украинских военных. Всю активность гибридная армия сосредоточила под Мариуполем, где состоялось 15 обстрелов.

15:24. Страны-участницы ОБСЕ были четки и едины в своем призыве к прекращению сотворенной Кремлем войны в Донбассе, сказал посол Дэниэл Баэр.

15:15. Россия отказалась от проведения в рамках минских переговоров Skype-конференции по вопросу освобождения из плена террористов украинских заложников.

14:56. В Донецкой области сегодня вручили бойцам спецподразделения КОРД спецтехнику, которую передало Министерство внутренних дел.

14:15. Украина готова на беспрецедентный шаг ради освобождения 58 заложников - передать 228 человек, которых требовали представители ОРДЛО.

14:14. Украина в качестве жеста доброй воли передает террористам ДНР/ЛНР 15 человек из списка 228 лиц, о передаче которых ранее говорили боевики.

13:23. Российские оккупанты проводят рейды в Симферополе против мусульман и украинцев, они задерживают крымчан с украинским паспортом.

13:09. В зоне проведения АТО в Донбассе за минувшие сутки, 14 декабря 2016 года, в результате боевых действий погибших и раненых среди украинских военнослужащих нет. По всей линии разграничения сохраняется тенденция к деэскалации боевых действий.

12:58. Заявления главарей террористической организации ДНР об открытии 14 декабря "представительства ДНР" в итальянском городе Турине, о чем сообщили некоторые СМИ, являются провокацией. Об этом в комментарии ЛІГА.net сообщил посол Украины в Италии Евгений Перелыгин.

12:34. Президент Литвы Даля Грибаускайте заявила, что все страны ЕС понимают неотвратимость решения о продлении экономических санкций против России. По данным Грибаускайте, в ЕС есть согласие о продлении санкций против РФ.

10:47. ОРДЛО 14 декабря сорвали скайп-конференцию по заложникам. Украина предлагает провести сегодня скайп-конфренцию с участием представителей ОРДЛО по вопросу освобождения заложников.

09:55. Евросовет планирует утвердить принципиальное политическое решение о продлении на последующие полгода после января 2017-го экономических санкций против России из-за ее агрессии против Украины и невыполнение минских договоренностей.

09:05. Боевики террористической организации ЛНР отказали СММ в доступе к базе военного типа в Кадеевке (ранее Стаханов, - ред).

07:30. По данным утренней фронтовой сводки от штаба АТО, за минувшие сутки гибридная российская армия обстреливала позиции украинских войск на всех направлениях. Всего за этот период времени зафиксировано 18 обстрелов.

00:48. Шевченковский суд арестовал полковника ВСУ Ивана Безъзыкова до 8 февраля 2017 года включительно.

00:28. Народный депутат Надежда Савченко заявила, что достигла результатов в переговорах с террористами ДНР/ЛНР.

14 ДЕКАБРЯ

21:41. Первый замглавы СММ ОБСЕ в Украине Александр Хуг заявляет о неприемлемо большом количестве нарушений режима тишины в Донбассе вблизи важных объектов инфраструктуры. Об этом он заявил на брифинге в оккупированном Донецке, передает УНИАН.

19:15. За день подконтрольные РФ бандформирования обстреливали позиции украинских военных на всех направлениях. Как сообщает пресс-центр АТО, оккупанты продолжают использовать тяжелое вооружение.

18:51. Скайп-конференция по освобождению заложников с участием Украины, России, ОБСЕ и представителей ОРДЛО не состоялась. Об этом на своей странице в Facebook сообщила представитель Украины в гуманитарной подгруппе трехсторонней контактной группы по вопросу урегулирования ситуации в Донбассе Ирина Геращенко.

15:48. За активное участие в проведении незаконного референдума сотрудники СБУ задержали поселкового главу одного из пгт Бахмутского района Донецкой области.

15:43. Украина в трехсторонней контактной группе поставит вопрос перед ОБСЕ и российской стороной о том, что представитель России ведет параллельные переговоры об освобождении заложников не в рамках группы.

14:54. В Марьинке Донецкой области в результате взрыва одиночного снаряда был ранен мирный житель.

14:50. Информатора одной из террористических группировок задержала Служба безопасности Украины в районе проведения антитеррористической операции

14:40. Чиновники из Минобороны подозреваются в закупке непригодных для эксплуатации вертолетов, которые предварительно были проданы коммерческой структуре как избыточное военное имущество.

14:01. Украинская разведка установила очередные факты, подтверждающие низкое морально-психологическое состояние боевиков в ОРДЛО.

13:03. За минувшие сутки, 13 декабря, в зоне АТО ранены четверо военных.

12:38. МИД напомнил миру о войне России против Украины заявлением - определению агрессии уже 42 года.

11:49. В Национальном университете обороны им. Черняховского началась международная конференция по совершенствованию системы физподготовки в ВСУ и приведения ее к стандартам НАТО.

11:37. Российская боевая авиация устроила военные учения в оккупированном Крыму. Истребители Су-30 отрабатывали перехват воздушных целей и защиту кораблей от авиации противника.

11:36. Верховный суд России признал законным запрет на въезд в РФ уполномоченному президента Украины по делам крымскотатарского народа, народному депутату Мустафе Джемилеву.

11:07. Первый батальон 97-го полка 7-й десантно-штурмовой (горной) дивизии ВДВ России будет развернут в оккупированном Джанкое в 2017 году.

10:55. Пророссийские боевики обстреляли очередь у КП Майорск. В результате обстрела, в 50 метрах от контрольного поста, пули террористов попали и в мирных жителей. Один человек получил ранения в плечо, а другому мужчине 1957 года рождения российские наемники нанесли смертельное ранение в голову.

10:29. В Луганской области в результате обстрела боевиками КПВВ Станица Луганская получил ранения пограничник.

10:27. В оккупированной Юрьевке Луганской области команда Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ виделатанк, который стоял во дворе фабрики.

09:49. Вице-спикер ВР Ирина Геращенко сказала, что ситуация в Алеппо показывает - мир не будет реагировать на украинских заложников.

09:26. Задержанный по подозрению в государственной измене полковник ВСУ Иван Безъязыков объяснил, почему в плену у боевиков террористической организации ДНР он носил российскую форму.

09:05. Полковник ВСУ Иван Безъязыков, которого подозревают в сотрудничестве с террористами ДНР, сегодня утром сам явился на судебное заседание, где ему будет избрана мера пресечения

07:28. Первый заместитель главы Специальной мониторинговой миссии Александр Хуг призвал отвести войска в районе Донецкой фильтровальной станции.

07:16. За прошедшие сутки российско-оккупационные войска продолжили применять 120 и 82-миллиметровые минометы, обстреливая Крымское на луганском направлении.

06:53. Полковника ВСУ Ивана Безъязыкова, которого подозревают в сотрудничестве с террористами ДНР, забрали из больницы люди в форме сотрудников Службы безопасности.

13 ДЕКАБРЯ

21:05. Полковника ВСУ Ивана Безъязыкова, которого подозревают в сотрудничестве с террористами ДНР, госпитализировали из зала Шевченковского райсуда Киева. Об этом сообщает Еспресо.TV.

19:27. За день подконтрольные РФ бандформирования 5 раз обстреляли позиции украинских военных. Как сообщает пресс-центр АТО, за минувшие сутки оккупанты частично уменьшили количество обстрелов в Донбассе.

18:23. Гражданин РФ решением суда признан виновным в участии в военных действиях против Украины и приговорен к лишению свободы сроком на 12 лет. Об этом сообщает пресс-служба ГПУ

17:14. Боевики террористической организации ЛНР разместили недалеко от Золотого военную технику. Об этом в эфире телеканала ЛОТ сообщил заместитель главы Луганской ОВГА Юрий Клименко.

15:18. Украина инициирует проведение завтра, 14 декабря, скайп-конференции гуманитарной подгруппы трехсторонней контактной группы по одному вопросу - освобождение заложников. Об этом сообщила вице-спикер Верховной Рады, представитель в гуманитарной подгруппе минского процесса Ирина Геращенко.

13:10. На прошлой неделе, с 5 по 11 декабря, в зоне АТО был уничтожен 21 боевик.

13:05. В зоне проведения антитеррористической операции в Донбассе за минувшие сутки, 12 декабря 2016 года, никто из бойцов сил АТО не пострадал.

12:49. В оккупированном Донецке появился украинский канал. Передачи регионального украинского канала "К тебе" можно видеть не только на окраинах, но и в других районах оккупированного Донецка.

12:42. Службе безопасности Украины известно о нескольких десятках случаев насильственной вербовки в плену бойцов ВСУ на службу к российским оккупантам, причем часть этих военных освобождена от ответственности после добровольного признания.

12:33. В результате взрыва мины на военном полигоне в селе Тетеревка Житомирского района пострадалидвое военнослужащих.

12:12. В СБУ сообщили подробности жутких пыток украинских заложников.

12:03. В сети появилось видео, на котором показан один день Закарпатского легиона 128 отдельной гвардейской горно-пехотной бригады в АТО.

11:59. Плененный террористами ДНР полковник ВСУ Иван Безъязыков, которого СБУ подозревает в работе на российские спецслужбы, ездил в Ростов на встречи с кремлевскими кураторами и после плена оставался на связи с боевиками.

11:53. Специальная мониторинговая миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе зафиксировала 335 взрывов в Донецкой области и 100 - в Луганской 10-11 декабря.

11:33. СБУ подтверждает задержание полковника ВСУ Ивана Безъязыкова по подозрению в участии в террористической организации и открытие уголовного производства по статье 258(3) УК

11:07. В Кельне освобожденному из плена боевиков ЛНР Владимиру Жемчугову восстановили зрение и изготовят протезы.

10:36. Боевики террористической организации ДНР демонтировали блокпосты в оккупированном Петровском.

08:55. Военного разведчика, полковника ВСУ, освобожденного из плена боевиков летом 2016 года, Ивана Безъязыкова задержали по подозрению в сотрудничестве с террористической организацией ДНР.

08:38. Россияне использовали неизвестное беззвучное оружие на границе Донецкой и Луганской областей.

07:47. За прошедшие сутки обстрелы не утихали по всем направлениям, всего произошло 42 обстрела.

05:38. Киевскому корреспонденту Deutsche Welle Кристиану Триппе и его съемочной группе отказали во въезде на захваченную боевиками территорию Донецка.

12 ДЕКАБРЯ

18:45. За день подконтрольные РФ бандформирования 27 раз обстреляли позиции украинских военных. Трое военнослужащих получили ранения.

15:09. Главари террористов ЛНР не принимали участие в работе трехсторонней контактной группы в Минске 7 декабря, когда народный депутат Надежда Савченко тайно по информации ЛІГА.net встречалась с ними.

14:25. Сегодня состоялось заседание трехсторонней контактной группы в режиме видеоконференции.

13:51. Главарь террористов ЛНР подтвердил информациюЛІГА.net о тайной встрече с депутатом Верховной Рады из фракции Батькивщина Надеждой Савченко.

13:34. Вчера, 11 декабря, в оккупированный Луганск прибыл конвой Агентства ООН по правам беженцев в Украине с гуманитарной помощью для местных жителей.

12:55. Валентина Ткаченко, которую террористы ЛНР называют "министром образования", погорела на взятках и незаконном присвоении имущества, - может попасть "в подвал".

12:50. В зоне АТО за 11 декабря ранены трое украинских военнослужащих.

11:59. Как выяснили волонтеры, в одном из районов временно оккупированного Новоазовска базируется около 10 единиц 122-мм САУ 2С1 Гвоздика, а также около 15 единиц тентованной автотехники.

09:31. В оккупированном селе Саханка, которое расположено в 24 км к северо-востоку от Мариуполя, к патрулю Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на гражданском автомобиле с номерными знаками Российской Федерации подъехали четверо вооруженных мужчин с автоматами (АК-47).

09:15. Служба безопасности Украины собирает и проверяет данные о неофициальной поездке народного депутата Надежды Савченко в Минск на переговоры с главарями террористов ОРДЛО.

07:15. За прошедшие сутки, 11 декабря 2016 года, и сегодняшнюю ночь российско-оккупационные войска 51 раз открывали огонь по позициям сил АТО.

01:28. На украинско-российской границе задержали гражданина России со специальным устройством для скрытой фото- и видеосъемки.

11 ДЕКАБРЯ

15:45. В Харьковской области обнаружен труп демобилизованного бойца.

14:30. Трое украинских военных погибли под Красногоровкой. Один военнослужащий получил ранение там же, другой - в районе Верхнеторецкого.

13:08. Подписание в Варшаве соглашения между Украиной и Польшей о сотрудничестве в сфере обороны является шагом в правильном направлении. Польша заинтересована в уникальном опыте Украины по противодействию российской агрессии и развитии двустороннего сотрудничества в военной сфере. Такое мнение высказал польский эксперт, советник министра иностранных дел Польши Пшемыслав Журавский вел Граевский

11:24. У стен Генконсульства России в Стамбуле прошла акция протеста против ущемления прав жителей аннексированного Крыма.

07:25. За прошедшие сутки российско-оккупационные войска 70 раз обстреливали позиции сил АТО на всех направлениях. Большинство обстрелов произошло на мариупольском направлении.

10 ДЕКАБРЯ

23:23. Возле контрольного пункта въезда-выезда Чонгар на админгранице с Крымом прошла акция "Крым - территория бесправия", посвященная международному дню прав человека. Участники акции скандировали "Свободу политзаключенным!", "Верните отцов детям!", "Верните Крым!".

18:55. С полуночи и до 17:00 российско-оккупационные войска 41 раз обстреливали позиции ВСУ. Практически все обстрелы произошли на мариупольском направлении.

12:57. За прошлые сутки в Донбассе получил ранения один украинский военнослужащий. Никто из служащих ВСУ не погиб.

Восстановлена работа Донецкой фильтровальной станции. Это позволит возобновить работу Авдеевскому коксохимическому заводу.

06:49. За минувшие сутки гибридные войска РФ 31 раз обстреляли силы АТО. Снайперы вели обстрел на луганском и мариупольском направлениях.

9 ДЕКАБРЯ

20:04. За день подконтрольные РФ бандформирования 14 раз обстреляли позиции украинских военных. Как сообщает пресс-центр АТО, оккупанты продолжают открывать огонь в Донбассе.



14:06. В Украине прошли успешные испытания модернизированной боевой машины пехоты с электронной системой управления огнем, разработанной специалистами Житомирского бронетанкового завода.

13:35. В Луганской области Служба безопасности Украины разоблачила сеть информаторов боевиков.

12:49. В зоне АТО за 8 декабря 2016 года в ходе боев с оккупационными силами были ранены двое украинских военнослужащих.

12:27. Вчера вечером, 8 декабря, оккупанты обстреляли Красногоровку, которая расположена в нескольких километрах от оккупированного Донецка.

11:14. Германия поможет обороноспособности Украины отправкой своих военных консультантов в структуры Минобороны.

09:46. Дезертир 38-летний Олег Попов, позывной Изя, из 93-й отдельной гвардейской механизированной Харьковской бригады, который совершил тяжкое преступление и переметнулся на сторону оккупантов, ранее отказался ехать на похороны собственной матери.

09:44. Двое военнослужащих Вооруженных Сил Украины получили ранения в результате обстрела со стороны боевиков гибридной российской армии в Донбассе.

08:45. Польша поддерживает введение в Донбасс вооруженной полицейской миссии ОБСЕ

07:20. Боевики 15 раз обстреляли позиции сил антитеррористической операции 8 декабря.

05:30. Россия блокирует заявления касательно Украины на конференции глав МИД стран ОБСЕ в Гамбурге. Об этом сообщил министр иностранных дел Павел Климкин. По его словам, у России даже в ОБСЕ союзников нет.

02:31. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что необходимо присутствие ОБСЕ и других независимых институтов в Крыму. Об этом он заявил во время встречи з Генеральным секретарем ОБСЕ Ламберто Заньером.

8 ДЕКАБРЯ

23:58. Сенат США большинством голосов утвердил бюджет США на 2017 год, который предусматривает $350 млн помощи Украине в оборонной сфере.

18:44. За день подконтрольные РФ бандформирования 11 раз обстреляли позиции украинских военных. Как сообщает пресс-центр АТО, оккупанты продолжают открывать огонь в Донбассе.

16:35. В Украине около 75% людей, которые стали вынужденными переселенцами, уже при любых обстоятельствах не вернутся в Донбасс.

16:25. В Донецкой области жители Авдеевки снова страдают от остановки теплоснабжения и перебоев с водоснабжением.

15:56. Конфликт в Донбассе можно решить только мирным путем, заявил министр обороны Степан Полторак.

13:21. Министр иностранных дел Павел Климкин подчеркнул необходимость сохранять действующие санкции против Российской Федерации, пока не будет восстановлен суверенитет Украины в Крыму и Севастополе.

13:07. Общее число погибших с середины апреля 2014 года по 1 декабря 2016 года составило 9 758 человек, еще 22 779 человек были ранены в зоне АТО.

12:57. 7 декабря на востоке страны были ранены трое военнослужащих.

12:39. Авдеевский коксохимический завод (АКХ) полностью остановил работу и электро/теплогенерацию.

12:22. Волонтеры идентифицировали разведчиков 7-й военной базы Минобороны РФ, принимавших участие в агрессии против Украины в августе - сентябре 2014 года.

10:58. В ночь на 8 декабря в Донбассе осколочные ранения и ожоги получили двое украинских военных, угрозы жизни нет.

10:43. В авиабригаде из Мелитополя появился борт с именем: один из военных транспортников назван в честь погибшего при посадке в Луганском аэропорту пилота.

10:28. Минобороны сняло фильм о легендарной 25-й бригаде ВДВ.

09:19. На участке разведения войск в Донецкой области в оккупированном Петровском корпус блока питания системы видеонаблюдения Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ оказался поврежденным.

08:50. Боевики террористической организации ЛНР снова отказались открывать первый автомобильный пункт пропуска в Золотом Луганской области.

08:11. Следующая встреча контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе состоится через две недели - 21 декабря.

07:47. Неопределенность позиции переходной команды избранного президента США Дональда Трампа относительно войны РФ против Украины - причина того, что шансов для серьезного прогресса в выполнении агрессором минских соглашений немного. Такое мнение выразил министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер.

07:00. За минувшие сутки гибридные войска Российской Федерации 20 раз нарушили режим тишины в Донбассе.

05:27. Роль Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе необходимо усилить, ОБСЕ должна стать местом постоянного диалога и обмена мыслями - это будет правильным европейским путем рушения конфликтов, заявил глава МИД Германии Франк-Вальтер Штайнмайер.

7 ДЕКАБРЯ

21:32. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов провел встречу с госсекретарем ведомства Федерального канцлера Германии Клаусом-Дитером Фриче. Об этом сообщает пресс-служба СНБО.

18:45. За минувшие сутки подконтрольные РФ бандформирования 10 раз обстреляли позиции украинских военных. Как сообщает пресс-центр АТО, оккупанты продолжают открывать огонь в Донбассе.

18:43. Представители Украины в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе настаивают на демилитаризации Дебальцево Донецкой области и дальнейшем разведении сил при условии полного прекращения огня вдоль всей линии разграничения.

18:07. Украина готова обменять 228 боевиков на 42 украинских заложника в Донецкой области.

14:05. Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука считает, что полная деоккупация Донбасса с возможностью проведения выборов по украинскому законодательству возможна только через 4-5 лет.

13:25. За минувшие сутки, 6 декабря, в боях с гибридной армией РФ ранены пятеро военных, один контужен.

13:05. Генсек НАТО Йенс Столтенберг в который уже раз подтвердил приверженность поддержке Украины и призвал РФ к выполнению минских договоренностей.

10:32. Замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука считает, что Россия в какой-то момент вынуждена будет вывести регулярные части и из Донбасса.

10:05. Международный комитет Красного Креста направил 10 грузовиков с гуманитарной помощью на временно оккупированную территорию Донбасса.

10:03. 5 декабря, находясь в оккупированном Дебальцево, наблюдатели ОБСЕ в течение 70 минут услышали 13 взрывов неопределенного происхождения в 4-8 км к северо-западу.

07:50. В Донецкой области все спецоперации силовиков должны быть тщательно спланированы, проработаны и согласованы не только с главой областной полиции, но и, учитывая, что в регионе продолжаются боевые действия, с руководством АТО.

07:13. За прошедшие сутки российско-оккупационные войска 45 раз вели огонь по позициям ВСУ.

6 ДЕКАБРЯ

19:12. За день подконтрольные РФ бандформирования 32 раза обстреляли позиции украинских военных.

17:12. Украина будет настаивать на освобождении заложников на завтрашней встрече трехсторонней контактной группы в Минске, а также будет поднимать вопрос оплаты за водоснабжение в ОРЛО.

13:56. Благодаря Вооруженным Силам Украины государство-агрессор РФ вместо наступательных действий вынуждено было сконцентрировать усилия на внутренней дестабилизации Украины. Об этом заявил президент Петр Порошенко.

13:43. В Донбассе Россия сконцентрировала около двух тысяч единиц бронетехники и более тысячи артиллерийских систем и РСЗО. Об этом заявил Петр Порошенко.

13:40. За 2016 год Вооруженные Силы Украины провели более 500 учений как на территории Украины, так и за границей, заявил президент Петр Порошенко. Он добавил, что за год число боеспособных частей ВСУ увеличилось на 20%.

13:27. Североатлантический альянс не ищет конфронтации с путинской Россией. НАТО считает, что стоит "менее агрессивно" отвечать на недружественные действия РФ, и это "будет шагом вперед". Такое мнение выразил в Брюсселе перед началом встречи глав МИД стран Альянса его генсек Йенс Столтенберг.

13:18. В результате российской агрессии погибли 2,5 тыс украинских военных и 7,5 тысяч мирных жителей, сообщил президент Петр Порошенко.

12:59. Вчера, 5 декабря 2016 года, в зоне проведения антитеррористической операции на востоке страны в бою с оккупантами погиб военнослужащий, один военный получил ранение.

12:43. В колониях ОРДО пьяные боевики расстреливают осужденных. Колонии ОРДО боевики террористической организации ДНР используют как место заключения бойцов ВСУ, так и "провинившихся" пророссийских наемников.

12:15. С начала АТО военным доставлено более 2500 единиц основных образцов вооружения и военной техники, более 405 тысяч ракет и боеприпасов.

11:54. На перевооружение украинской армии в бюджете предусмотрено около 11 млрд грн. Из предусмотренных расходов почти 3 млрд грн запланировано предоставить за счет средств, конфискованных за совершение коррупционных правонарушений.

11:40. Рада отменила повышенное денежное обеспечение срочникам в особый период, поскольку они не задействованы в зоне АТО.

11:36. Министерство обороны разрешило использовать в войсках отечественный миномет Молот только из укрытия и с использованием пускового шнура.

11:08. За 2,5 года гибридной войны в Донбассе погибли более трех тысяч бойцов АТО.

10:08. Главарь террористической организации ДНР Александр Захарченко заявил, что необходимо захватить Британию, чтобы наступил золотой век России.

09:48. Следственный комитет РФ сфабриковал очередное "уголовное дело" против украинских военных Андрея Грищенко и Валерия Исмаилова. В Следкоме РФ заявили, что украинские офицеры якобы причастны к обстрелам российской территории в 2014 году.

09:30. Камера Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировала нарушения режима прекращения огня в ночь с 1 на 2 декабря, установленной недалеко от участка разведения в Станице Луганской.

09:09. До конца этого года и в 2017-м Минобороны ожидает получения на нужды армии от государств-партнеров материальных средств на сумму около $175 млн.

08:52. На сегодняшний день подготовку с иностранными армейскими инструкторами прошли уже более двух тысяч украинских военнослужащих. Об этом заявил глава Минобороны Степан Полторак.

08:36. Начальник Генштаба Виктор Муженко заявил, что ему за честь командовать украинской армией.

08:33. Сегодня, 6 декабря, страна празднует День Вооруженных Сил Украины, которые в 2016 году отмечают 25-летие. В связи с этим президент Петр Порошенко, который нанес визит на один из блокпостов сил АТО под временно оккупированной Горловкой, поздравил украинскую армию и всех причастных к ее созданию и поддержке, записав соответствующее видео.

07:29. В течение вчерашнего дня гибридная армия концентрировала свои провокационные усилия преимущественно на мариупольском и донецком направлениях. Всего за сутки произошло 26 обстрелов: до 18:00 - девять обстрелов, к концу суток - еще 17. Подавляющее большинство - из 120 миллиметровых минометов.

06:40. Постоянный представитель Украины в ООН Владимир Ельченко сравнил методы России в Сирии и в Донбассе. Россия в обеих случаях развязывает агрессию и потом пытается стать посредником.

06:27. В помощи нуждаются 3,8 млн украинцев, пострадавших в результате войны в Донбассе. Об этом заявил координатор ООН в Украине Нил Вокер. 2,6 млн нуждаются в жизненно-необходимой помощи. В целом речь идет о $214 млн, которые нужны для того, чтобы предоставить людям жизненно-необходимую помощь, в частности, защиту, охрану здоровья и доступ к еде.

5 ДЕКАБРЯ

20:01. Более 3,8 миллионов людей в Донбассе нуждаются в гуманитарной помощи. Из них 2,6 миллиона относятся к категории наиболее уязвимых. Об этом говорится в сообщении о запуске плана гуманитарного реагирования для Украины на 2017 год, размещенном на сайте Представительства ООН в Украине.

18:22. За минувшие сутки подконтрольные РФ бандформирования 9 раз обстреляли позиции украинских военных. Как сообщает пресс-центр АТО, оккупанты открывали огонь на мариупольском и донецком направлениях.

15:27. Штаб антитеррористической операции заявил об отсутствии потерь в зоне АТО 4 декабря.

15:13. Генеральная прокуратура Украины закрыла уголовное производство в отношении капитана, который в 2015 году вывел судно из оккупированного Крыма.

14:59. За 2,5 года гибридной войны тысячи украинцев стали волонтерами. Об этом сообщила вице-спикер Верховной Рады, представитель в гуманитарной подгруппе минского процесса Ирина Геращенко.

13:26. Незаконно заключенный в Москве украинский журналист Роман Сущенко просит президента Франции Франсуа Олланда лично посодействовать его освобождению.

13:19. На переговорах в рамках нормандского формата Российская Федерация пытается потопить дискуссию и перекроить ее в свою пользу. Об этом заявил Джеймс Шерр, старший научный сотрудник Программы по изучению России и Евразии Королевского института международных отношений (Великобритания).

12:53. Генеральный секретарь НАТО заявил, режим прекращения огня в Донбассе нарушается ежедневно, иногда по сотне раз на день.

12:29. Вооруженные силы Украины за последние два года возродились и окрепли, но и сейчас помощь волонтеров сверхважна. Об этом сообщил министр обороны Украины Степан Полторак по случаю Международного дня волонтера.

11:59. Боевики террористической организации ЛНР держат захваченного в заложники судью судью Апелляционного суда Луганской области Виталия Руденко в оккупированном Луганске. Советник главы СБК Юрий Тандит отметил, что Руденко есть в списках по обмену.

11:42. СБУ назвала сроки возможного освобождения заложников в ОРДЛО.

11:29. РФ не только не выполнила условия Будапештского меморандума, но и нарушила ряд международных обязательств, развязав агрессию против Украины. Об этом заявила посол Великобритании в Украине Джудит Гоф. Посол заверила, что пока Россия не выполнит все условия минских договоренностей, санкции с нее сняты не будут.

11:09. СБУ получила информацию о захвате в заложники в оккупированном Луганске блогера под ником Edward Ned. Советник главы СБК Юрий Тандит сообщил о подготовке операции по его освобождению.

10:01. Во время Иловайской трагедии российские войска расстреливали колонну ВСУ, которая выходила по согласованным маршрутам.

09:42. Начальник Генштаба Виктор Муженко считает, что в настоящее время главное для Украины - выстоять, отбиться от российской агрессии.

07:13. За прошлые сутки, 4 декабря 2016 года, а также сегодняшнюю ночь в зоне проведения антитеррористической операции оккупанты 25 раз открывали огонь по позициям украинских сил.

02:29. Штаб АТО не подтверждает, что на складе боеприпасов в оккупированном Донецке произошел взрыв. "Однозначно что-то произошло, но говорить конкретно о том, что там много боевиков погибли, однозначно нельзя", - сказал спикер Леонид Матюхин.

00:59. Жителям Авдеевки, Верхнеторецка и близлежащих населенных пунктов восстановили водоснабжение спустя четыре дня после обстрела Донецкой фильтровальной станции

00:33. Глава Министерства иностранных дел Германии и глава ОБСЕ Франк-Вальтер Штайнмайер сообщил, что до Рождества состоится обмен пленными между сторонами конфликта в Донбассе.

4 ДЕКАБРЯ

23:30. В Буденовском районе Донецка на улице Баумана находится база инженерно-саперного подразделения российских войск в Донбассе. Сотни килограмм взрывчатого вещества российские оккупанты хранят около жилых домов и детского сада.

19:55. За минувшие сутки подконтрольные РФ бандформирования 11 раз обстреляли позиции украинских военных. Как сообщает пресс-центр АТО, оккупанты открывали огонь лишь на мариупольском направлении.

16:16. Полного перехода на комплектование Вооруженных Сил Украины исключительно военнослужащими по контракту пока не рассматривается. Об этом заявил начальник Генштаба Виктор Муженко в интервью Укринформу.

14:56. Начальник Генштаба Виктор Муженко заявил, что угроза масштабной российской агрессии исходит не только с востока Украины, но и с севера, юго-запада и Крыма, где русские сосредоточили существенные наступательные способности.

14:20. За минувшие сутки в результате боевых действий погибших среди украинских военных нет, один получил ранения в Авдеевке Донецкой области.

11:47. Боевики террористической организации ЛНР ограничили работу камер Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Станице Луганской.

11:08. В Луганской области за прошедшие сутки зафиксировано 13 обстрелов в направлении населенных пунктов вдоль линии разграничения, в Крымском был контужен боец АТО.

08:11. Вчера, 3 декабря, в оккупированном Донецке произошел мощный взрыв.

07:11. Российско-оккупационные войска 26 раз нарушили режим тишины в течение последних суток.

3 ДЕКАБРЯ

19:22. В Луганской области сотрудники батальона патрульной службы полиции особого назначения Миротворец совместно с луганскими полицейскими задержали 20-летнего жителя Донецкой области, который воевал в рядах группировки ДНР.

18:25. Российско-оккупационные войска большинство обстрелов сосредоточили на луганском направлении.

17:54. Украинские военные в противостоянии российским оккупантам не могут действовать так, как россияне делали в Чечне или сейчас действуют в Сирии, уничтожая целые города с использованием стратегических бомбардировщиков. Об этом заявил начальник Генерального штаба - Главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал армии Виктор Муженко.

17:25. Политический процесс урегулирования в Донбассе может начаться лишь после вывода российских войск и возврата контроля за границей Украине. Об этом заявил начальник Генерального штаба - Главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал армии Украины Виктор Муженко.

13:22. На пункте пропуска Новотроицкое задержан 66-летний житель Донецка, который был в составе незаконный вооруженных формирований в Донбассе. Донетчанин проходил обучение в одном из формирований и из-за ухудшения состояния здоровья покинул ряды боевиков.

12:53. За прошлые сутки в Донбассе получили ранения шестеро военных. Погибших среди служащих Вооруженных Сил Украины нет.

2 декабря, в Торецке восстановили водопровод. Сегодня до конца для жители получат воду, поскольку нужно время, чтобы вода наполнила резервуары станции и сеть.За минувшие сутки боевики 44 раза открывали огонь по силам АТО. Снайпер обстрелял Богдановку, Марьинку и Станицу Луганскую

2 ДЕКАБРЯ

19:20. За минувшие сутки подконтрольные РФ бандформирования 26 раз обстреляли позиции украинских военных. Как сообщает пресс-центр АТО, оккупанты открывали огонь на всех направлениях линии фронта.

15:51. Во время совместной пресс-конференции с президентом Польши Анджеем Дудой президент Петр Порошенко заявил, что санкции против России надо продлить из-за невыполнения минских договоренностей и продолжение эскалации в Донбассе.

14:43. Первый заместитель главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг заявил, что в результате постоянных обстрелов Донбасс находится в стадии экономической руины.

14:22. ОБСЕ зафиксировала некоторые системы электроглушения на оккупированных территориях Донбасса.

13:48. С 1 декабря из-за долгов Украина прекратила подачу воды в ОРЛО.

13:12. Один украинский военнослужащий погиб и трое получили ранения в ходе антитеррористической операции 1 декабря.

12:26. Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука считает, что вопрос закупки угля в ОРДЛО исключительно политизирован.

12:04. Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука заявил, что боевики из числа местных жителей в ОРДЛО готовы сложить оружие.

11:08. Крупный тайник со снарядами к гаубицам калибра 152 мм и другим оружием обнаружен в прифронтовой зоне Новоайдарского района Луганской области.

10:08. В оккупированном Луганске боевики террористической организации ЛНР ввели так называемый дополнительный автомобильный сбор с собственников транспортных средств.

09:24. Государство-агрессор РФ запланированно обостряет боевые действия на востоке Украины накануне очередных раундов переговоров по урегулированию вооруженного конфликта в Донбассе, чтобы упрочить свои переговорные позиции и добиться уступок.

09:14. Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ не смогли попасть на три участка разведения войск в Донбассе.

08:24. 1 декабря военнослужащий одного из подразделений, дислоцированных в зоне проведения антитеррористической операции на востоке Украины, совершил тяжкое преступление и переметнулся на сторону оккупантов.

07:20. За прошедшие сутки российско-оккупационные войска 42 раза вели огонь по позициям сил АТО во всех направлениях.

1 ДЕКАБРЯ

23:30. На военном полигоне в Хмельницкой области во время учений подорвались трое военнослужащих Центра разминирования.

18:40. За минувшие сутки подконтрольные РФ бандформирования 21 раз обстреляли позиции украинских военных. Как сообщает пресс-центр АТО, больше всего обстрелов по прежнему сосредоточено на мариупольском направлении.

18:35. Пограничники в пункте пропуска Плетеневка на границе с Россией задержали украинца, который вез чертежи самолетов, вертолетов и другой продукции Конструкторского бюро государственного предприятия Антонов, а также рекламную продукцию госпредприятий Укроборонпром и Моторсич.

16:32. Волонтеры фонда Вернись живым обратились с просьбой к главному военному прокурору Анатолию Матиосу с просьбой помочь приобрести тепловизор для ВСУ.

16:22. Сегодня на военных учениях на границе с оккупированным Крымом были удачно запущены 16 украинских ракет.

16:17. Представитель Украины в трехсторонней контактной группе в Минске Леонид Кучма заявил, что вопрос о его уходе из переговорной группы пока не поднимался.

16:13. Пограничники задержали гражданина Украины, который собирался примкнуть к пророссийским боевикам в Донецке за 30 тысяч российских рублей.

16:00. Если бы проходил референдум о статусе временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, то большинство украинцев поддержало бы идею их изоляции.

15:59. Представитель Украины в трехсторонней контактной группе в Минске Леонид Кучма не видит перспектив согласования дорожной карты до конца года.

15:33. Главное достижение минских соглашений - это то, что удалось предотвратить полномасштабную войну. Об этом заявил представитель Украины в трехсторонней контактной группе Леонид Кучма.

15:21. Испытания зенитно-управляемых ракет средней дальности, которые сейчас проходят в Херсонской области, были запланированы еще три года назад, они никак не угрожают жителям оккупированного Крыма, сообщил спикер воздушного командования Юг Владимир Крыжановский.

15:01. По данным опроса, проведенного Центром Разумкова, большинство украинцев не считаетрезультаты минских договоренностей позитивным достижением, а 16% граждан о них вообще неизвестно

14:49. Россия планирует восстановить разрушенный пункт пропуска Должанский в Луганской области для незаконного перемещения на оккупированную территорию Украины людей и грузов, в том числе военного назначения, сообщил помощник главы Госпогранслужбы Олег Слободян

14:35. В ВСУ рассказали подробности стрельб возле Крыма и показали фото.





14:21. По мнению секретаря СНБО Александра Турчинова, сегодняшние ракетные испытания стали очень серьезным шагом к восстановлению противовоздушной защиты Украины

14:12. Согласно данным немецких исследователей Украина поднялась в глобальном индексе милитаризации на 15-е место с 23 в этом году.

13:37. Зенитные ракетные войска Украины в рамках учений возле Крыма отрабатывают пуски управляемых ракет по воздушным целям-беспилотных летательных аппаратах типа ВР-3 "Рейс", которые имитируют полет "крылатой ракеты".

13:01. В связи с техническими проблемами сегодня временно прекратили пропуск транспорта и граждан все три расположены на админгранице с анексированным Россией Крымом контрольные пункты въезда-выезда: Чаплинка, Каланчак и Чонгар.

12:52. За последний день осени 2016 года в зоне проведения антитеррористической операции на востоке страны в результате боевых действий трое военнослужащих получили ранения.

12:35. Президент Украины Петр Порошенко пообещал подписать указ о помиловании осужденных участников АТО, совершивших нетяжкие преступления.

12:20. По мнению президента Петра Порошенко, единственная причина, которая заставляет Украину проводить военные учения - это необходимость быть постоянно готовыми к полномасштабному вторжению со стороны России.

12:03. Украина уменьшила зону стрельб: вступили в завершающую фазу контрольные летные испытания, которые начались 28 ноября 2016 на полигоне в Херсонской области.

11:38. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов рассчитывает на обеспечение безопасности государства благодаря деятельности Службы внешней разведки на опережение.

11:06. Корабли ЧФ страны-агрессора РФ вышли в море из-за учебных ракетных стрельб Украины возле Крыма.

10:07. В оккупированном Докучаевске Донецкой области во время празднования свадьбы взорвалась граната.

09:40. Ракетные войска Вооруженных Сил Украины начали запланированные на сегодня учения. Реакции на происходящее от угрожавшей "ответом" РФ пока нет.

09:10. Пограничники Краматорского отряда остановили в контрольном пункте въезда-выезда Майорск автомобиль, который пытался перевезти на оккупированную территорию медицинские препараты без соответствующих документов.

09:08. В системе Управления гражданской авиации США появилась заявка от Минобороны государства-агрессора РФ о возможных ответных мерах во время проведения Украиной ракетных стрельб вблизи временно оккупированного Крыма.

08:12. Утверждения о том, что на востоке Украины боевики гибридной армии воюют российским оружием и используют регулярные поставки боеприпасов из РФ, российский министр иностранных дел и один из архитекторов антиукраинской пропаганды Сергей Лавров назвал небылицами.

07:17. За последний день осени 2016 года и первую ночь зимы российско-оккупационные войска 30 раз обстреляли позиции украинских войск вдоль линии разграничения в Донбассе.

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