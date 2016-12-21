Кабмин одобрил кандидатуру нового главы Одесской ОГА

Ранее победителем конкурсного отбора на должность председателя Одесской ОГА стал Максим Степанов

Кабмин на сегодняшнем заседании принял решение одобрить назначение Максима Степанова на должность председателя Одесской областной государственной администрации. Об этом сообщает Укринформ.

Как отметил первый вице-премьер-министр Степан Кубив, Степанов стал победителем конкурсного отбора на должность председателя Одесской ОГА.

В ходе обсуждения кандидатуры и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун подняла вопрос о гражданстве Степанова.

"У меня есть вопрос по этой (кандидатуре на) должность главы ОГА - это гражданин России, то в Одессе будет мир?" - сказала она.

На это Кубив ответил, что Степанов является гражданином Украины, а в России только родился.

После утверждения Кабмином назначить Степанова на должность должен своим указом президент.

Вчера, 20 декабря, комиссия по вопросам высшего корпуса государственной власти Нацагентства по вопросам госслужбы Украины избрала новым главой Одесской областной госадминистрации избран Максима Степанова, до этого времени работавшего на должности директора ГП Полиграфический комбинат Украина.

7 ноября 2016 года Михаил Саакашвили подал в отставку с должности руководителя Одесской области. Президент отставку принял. Комментируя острые высказывания экс-губернатора, Петр Порошенко сказал: "Кое-кто решил заняться политикой", и добавил, что решение того уйти в отставку связано с поражением его партии на выборах в Грузии. Саакашвили же увидел в реплике Порошенко "методы Авакова".

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