В Минске договорились о прекращении огня с 24 декабря

Участники переговоров в Минске заявляют, что поддержали новый режим полного прекращения огня в Донбассе в связи с предстоящими праздниками

Участники Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе подтвердили намерения прекратить огонь с 00:00 24 декабря. Об этом после заседания в Минске на брифинге заявил спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик.

"Мы, члены Трехсторонней контактной группы и представители ОРДО и ОРЛО подчеркиваем необходимость обеспечения мира и спокойствия в связи с предстоящими праздниками, подтверждаем свою приверженность к соблюдению всеобъемлющего, устойчивого и бессрочного режима прекращения огня, начиная с 00:00 часов 24 декабря этого года по киевскому времени", - заявил он.

От себя лично Сайдик добавил, что "был бы очень рад получить поддержку этой инициативы и на высшем политическом уровне".

"Значительное число обязательств, предусмотренных минскими соглашениями, не было выполнено в этом году. Однако, отсутствие прогресса не должно останавливать нас на пути продолжений переговорной процесса в Новом году", - отметил спецпредставитель ОБСЕ.

Сайдик анонсировал, что очередное заседание Трехсторонней контактной группы и подгрупп состоится 16 января 2017 года.

26 августа этого украинская сторона в Минске призвала полностью прекратить огонь на линии разграничения в зоне АТО до 1 сентября для последующей имплементации минских договоренностей. Однако, это требование не было выполнено.

Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.