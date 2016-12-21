В Минске договорились о прекращении огня с 24 декабря
Участники Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе подтвердили намерения прекратить огонь с 00:00 24 декабря. Об этом после заседания в Минске на брифинге заявил спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик.
"Мы, члены Трехсторонней контактной группы и представители ОРДО и ОРЛО подчеркиваем необходимость обеспечения мира и спокойствия в связи с предстоящими праздниками, подтверждаем свою приверженность к соблюдению всеобъемлющего, устойчивого и бессрочного режима прекращения огня, начиная с 00:00 часов 24 декабря этого года по киевскому времени", - заявил он.
От себя лично Сайдик добавил, что "был бы очень рад получить поддержку этой инициативы и на высшем политическом уровне".
"Значительное число обязательств, предусмотренных минскими соглашениями, не было выполнено в этом году. Однако, отсутствие прогресса не должно останавливать нас на пути продолжений переговорной процесса в Новом году", - отметил спецпредставитель ОБСЕ.
Сайдик анонсировал, что очередное заседание Трехсторонней контактной группы и подгрупп состоится 16 января 2017 года.
26 августа этого украинская сторона в Минске призвала полностью прекратить огонь на линии разграничения в зоне АТО до 1 сентября для последующей имплементации минских договоренностей. Однако, это требование не было выполнено.
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