В Минске определяют 4 новых участка разведения сил

Одним из участков разведения должно быть Дебальцево, а также демилитаризация зоны в районе населенных пунктов Саханка, Кумачово, Комсомольское

Трехсторонняя контактная группа в Минске обсудила 4 новых участка разведения сил и средств. Украина настаивает, чтобы одним из них было Дебальцево. Об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь представителя Украины Дарка Олифер.

"Идёт обсуждение новых 4 участков. Мы настаиваем на соблюдении линии разграничения, зафиксированной Меморандумом от 19 сентября 2014 года, и потому одним из участков для разведения должно быть Дебальцево, а также демилитаризация зоны в районе населенных пунктов на юге Донецкой области - Саханка, Кумачово, Комсомольское", - написала Олифер.

Она также отметила, что украинская сторона для разблокирования обмена заложниками готова "содействовать досрочному освобождению 15 человек, которые отбывают наказания за преступления, совершенные в связи с конфликтом на Донбассе". По словам Олифер, это предложение получило высокую оценку ОБСЕ.

Украинская сторона поддержала инициативу Международного Комитета Красного Креста начать в рамках минских консультаций работу по вопросам поиска пропавших без вести. Однако этот процесс заблокирован российской стороной, отметила пресс-секретарь.

Для расчетов за поставленную в ОРЛО воду в рамках правового поля Украины создано предприятие "Источник новой жизни". "Благодаря этому будут решаться вопросы погашения задолженности ОРЛО за поставленную воду в период с января 2015 по декабрь 2016 года. Однако от ОРЛО договор до сих пор не подписан", - написала Олифер.

Также она сообщила, что со стороны ОРЛО продолжается блокирование работы КПВВ в Золотом.

Спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик заявил, что участники Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе подтвердили намерения прекратить огонь с 00:00 24 декабря.

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