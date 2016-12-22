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РФ отправляет в Донбасс 59-й путинский конвой

22.12.2016 07:33
Более 40 грузовиков с неизвестным грузом едут из России в сторону контрольно-пропускного пункта на границе с временно оккупированной Донецкой областью
РФ отправляет в Донбасс 59-й путинский конвой
Фото: ЕРА

Колонна российских грузовиков с так называемой "гуманитарной помощью" для боевиков гибридной армии РФ направляется в Донбасс. Об этом сообщает пресс-служба МЧС РФ

Российское ведомство сообщает, что в колонне движутся более 40 автомобилей с грузом свыше 400 тонн.

Оккупанты планируют переправлять груз на территорию ОРДЛО двумя партиями через КПП Донецк и КПП Матвеев Курган. 

Украина неоднократно отмечала, что вместе с заходом "гумконвоев" в Донбасс боевики получают вооружение, боеприпасы, провиант и другую помощь государства-агрессора. Представители украинской власти и спецслужб неоднократно заявляли, что под видом конвоев оккупанты также вывозит тела погибших в боях российских военных, а также уникальное производственное оборудование из захваченных районов.

24 ноября 2016 года в Донбасс вторгся последний до этого "конвой Путина". 

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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