РФ отправляет в Донбасс 59-й путинский конвой

Более 40 грузовиков с неизвестным грузом едут из России в сторону контрольно-пропускного пункта на границе с временно оккупированной Донецкой областью

Колонна российских грузовиков с так называемой "гуманитарной помощью" для боевиков гибридной армии РФ направляется в Донбасс. Об этом сообщает пресс-служба МЧС РФ.

Российское ведомство сообщает, что в колонне движутся более 40 автомобилей с грузом свыше 400 тонн.



Оккупанты планируют переправлять груз на территорию ОРДЛО двумя партиями через КПП Донецк и КПП Матвеев Курган.

Украина неоднократно отмечала, что вместе с заходом "гумконвоев" в Донбасс боевики получают вооружение, боеприпасы, провиант и другую помощь государства-агрессора. Представители украинской власти и спецслужб неоднократно заявляли, что под видом конвоев оккупанты также вывозит тела погибших в боях российских военных, а также уникальное производственное оборудование из захваченных районов.

24 ноября 2016 года в Донбасс вторгся последний до этого "конвой Путина".

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