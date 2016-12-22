Штайнмайер о режиме тишины с 24 декабря: Это важный шаг

Глава ОБСЕ Франк-Вальтер Штайнмайер считает, что режим прекращения огня в Донбассе необходим для мирных жителей

Глава Министерства иностранных дел Германии и глава ОБСЕ Франк-Вальтер Штайнмайер приветствует объявление режима прекращения огня в Донбассе с 24 декабря. Об этом сообщает Радио Свобода.

"Полное выполнение этого было бы важным шагом для стабилизации ситуации безопасности и прокладывания пути для мирного разрешения конфликта. Это необходимо для гражданского населения региона, страдающего от конфликта ", - сказал Штайнмайер.

21 декабря сообщалось, что участники трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе подтвердили намерения прекратить огонь с 00:00 24 декабря.

26 августа Украина в Минске призвала полностью прекратить огонь на линии разграничения в зоне АТО до 1 сентября для последующей имплементации минских договоренностей. Однако, это требование не было выполнено.

В зоне проведения антитеррористической операции на востоке страны 18 декабря вследствие резкой активизации боевых действий на Светлодарской дуге в направлении Дебальцево погибли пятеро военнослужащих, а шестеро получили ранения. Еще 10 военнослужащих получили травмы и контузии. Это, по словам спикера Минобороны Андрея Лысенко, наиболее ощутимые потери сил АТО за последние пять месяцев.

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