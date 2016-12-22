"Гумконвой" РФ: в ОРДЛО въехало машин больше заявленного - ГПСУ
Российские оккупанты отправили в 59-м "гуманитарном конвое" для боевиков в Донбассе больше грузовиков, чем было официально заявлено. Об этом в своем Facebook сообщил пресс-секретарь Госпогранслужбы Украины Олег Слободян.
"Особенностью 59-го "гумконвоя" является то, что количество грузовиков не соответствует той, которая была заявлена в предыдущей ноте МИД РФ. В частности, там речь шла о 40 автомобилях. На самом же деле в Украину на временно неподконтрольном участке их заехало 46", - сообщил он.
Слободян отметил, что сегодня утром, 22 декабря, РФ в одностороннем порядке оформила так называемый "гуманитарный конвой". В период с 5.45 до 7.00 через российские пункты пропуска Донецк и Матвеев Курган на въезд в Украину проследовали две колонны в составе 46 автомобилей, сообщил спикер ГПСУ.
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"Поскольку перемещение "гумконвоя" происходило с грубым нарушением норм международного и отечественного законодательства и согласованных с Международным комитетом Красного Креста модальностей, контроль украинской межведомственной группой осуществлялся только путем визуального наблюдения без выполнения контрольных функций", - подчеркнул Слободян и добавил, что автомобили преимущественно якобы везли продукты питания, медикаменты и подарки.
22 декабря в оккупированные районы Донбасса вторгся очередной российский "гумконвой" для боевиков гибридной армии РФ.
В МЧС России заявили, что в колонне движутся более 40 автомобилей с грузом свыше 400 тонн.
Украина неоднократно отмечала, что вместе с заходом "гумконвоев" в Донбасс боевики получают вооружение, боеприпасы, провиант и другую помощь государства-агрессора. Представители украинской власти и спецслужб также неоднократно заявляли, что под видом конвоев оккупанты вывозят тела погибших в боях российских военных, а также уникальное производственное оборудование из захваченных районов.
Предыдущий, 58-й, "конвой Путина" вторгся в Донбасс 24 ноября 2016 года.
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