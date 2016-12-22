Климкин о введении визового режима с РФ: Можно ожидать провокаций

МИД выйдет с предложением по введению визового режима с Россией, сказал министр иностранных дел

Глава МИД Павел Климкин заявил, что Украина должна двигаться в направлении того, чтобы контролировать тех, кто приезжает из России. Об этом он сказал в эфире ТСН.

Отвечая на вопрос, стоит ли вводить визовый режим с Россией, Климкин отметил, что от страны-агрессора можно ожидать провокаций в результате принятия такого решения.

"Мы имеем войну с Россией, причем и классическую, и гибридную. Но в то же время у нас есть несколько миллионов наших сограждан в России", - отметил Климкин.

"Сейчас это (визовый режим, - ред.) анализируем и потом выйдем с предложением о том, как мы это будем делать, и относительно временных рамок", - сказал Климкин.

Он считает, "визовый режим - это отношения между цивилизованными странами".

3 октября сообщалось, что спикер Верховной Рады Андрей Парубий предлагал ввести визовый режим с Россией и усилить санкции.

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