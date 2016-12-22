МИД: Соглашение об ассоциации с ЕС могут ратифицировать в январе

Нидерланды обещали уже в январе 2017 года завершить процесс ратификации соглашения об ассоциации Украина-ЕС

В Министерстве иностранных дел анонсировали завершение процедуры ратификации соглашения об ассоциации с ЕС в январе 2017 года. Об этом сегодня на брифинге заявила заместитель министра иностранных дел по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль, передает корреспондент ЛІГА.net.



"Вчера в парламенте Нидерландов состоялись слушания, на которых выступал премьер-министр Рютте, и все политические партии заявляли свои позиции о дальнейшей судьбе и завершении ратификации Соглашения об ассоциации. Сейчас я очень оптимистично настроена на завершение этой процедуры уже в январе месяце", - сказала Зеркаль.

Она отметила, что соглашение в нидерландском парламенте решили поддержать не только члены коалиции, но и представители "зеленых".

Замминистра подчеркнула, что из-за позиции Нидерландов никаких правок в документ внесено не было и он остается в том виде, который ранее утвердил Европарламент.

"Нет никаких оснований говорить, что Нидерланды лишили Украину европейской перспективы - это не так. Европейская перспектива Украины зависит от самой Украины", - добавила Зеркаль.

16 декабря 2016 года правительство Нидерландов одобрило законопроект, необходимый для ратификации парламентом ассоциации Украина-ЕС.

21 декабря сообщалось, что Верхняя палата парламента Нидерландов поддержит ратификацию соглашения об ассоциации с Украиной.