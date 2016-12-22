Климкин объяснил, когда украинцы получат безвизовый режим

Глава МИД озвучил сроки относительно окончательного решения по предоставлению безвизового режима Украине с ЕС

Министр иностранных дел Павел Климкин прогнозирует, что окончательное решение о предоставлении безвизового режима украинцам с ЕС будет через несколько месяцев - весной следующего года. Об этом он заявил в эфире ТСН.

По его словам, по последним данным в Европейском парламенте этот механизм (приостановления, - ред) будет проголосован в феврале 2017 года.

"Потом, соответственно, будет решение Европейского совета, затем оно будет опубликовано, то есть действительно, это дело нескольких месяцев", -сказал глава МИД, добавив, что все зависит от сроков принятия механизма приостановления, поскольку последние события в Берлине также влияют на ситуацию.

"Там никто не боится украинцев, но они хотят иметь механизмы влияния", - объяснил Климкин.

"Моя версия, что это произойдет (предоставление безвизового режима, - ред) через несколько месяцев, плюс-минус неделя. Честно, не могу сказать, но то, что это будет в течение ближайших месяцев, могу сказать. Уверен, что решение будет весной", - подчеркнул он.

По его словам, Украина выполнила все необходимые условия.

"Там есть 144 блока условий, мы все 144 выполнили, есть подтверждения всех членов ЕС. Мы все обязательства выполнили", - подчеркнул Климкин.

21 декабря сообщалось, что докладчик Европейского парламента по вопросу отмены виз для граждан Украины Мария Габриэл считает недопустимым, что страны-члены ЕС задерживают процедуры, связанные с введением визовой либерализации.

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