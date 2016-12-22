Верховная Рада одобрила амнистию бойцов АТО
Верховная Рада одобрила предложение президента к закону об амнистии в 2016 году, которое предусматривает амнистию участникам АТО. За закон об амнистии в 2016 году №4255 с предложениями президента проголосовали 226 народных депутатов, передает корреспондент ЛІГА.net.
Закон предусматривает, что те, кто принимал участие в антитеррористической операции, обеспечении ее проведения и получил статус участника боевых действий, освобождаются от отбывания наказания на определенный срок и других наказаний, не связанных с лишением свободы.
В соответствии с предложениями президента, этот пункт будет применяться к участникам АТО, за исключением лиц, совершивших тяжкие и особо тяжкие преступления.
17 августа сообщалось, что президент Петр Порошенко ветировал закон об амнистии, принятый Верховной Радой в июле.
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