Опрос: 65% украинцев против восстановления СССР
65% опрошенных украинцев не хотят восстановления СССР. Об этом свидетельствуют результаты опроса центра Разумкова.
13% респондентов ответили, что хотят восстановление СССР, а 22% поддерживают, но понимают, что в современных условиях это нереально.
Те, кто не хочет восстановления Советского Союза, составляют большинство опрошенных во всех регионах (от 51% на востоке до 87% - на западе).
Если среди этнических украинцев ответили, что не хотят восстановления СССР - 69%, то среди этнических россиян - только 39%.
Среди респондентов в возрасте до 29 лет не хотят восстановления Советского Союза 83%, те, кому 60 лет и больше - лишь 44%.
Чем выше образовательный уровень респондентов, тем чаще они отвечают, что не хотят восстановления Советского Союза - от 55% среди тех, кто имеет незаконченное среднее образование, до 71% среди тех, кто имеет высшее образование.
Те, кто стремится к восстановлению Советского Союза, чаще всего обосновывают свое стремление тем, что во времена существования СССР существовала уверенность в завтрашнем дне, так считают 70% респондентов.
Среди опрошенных, которые ностальгируют об СССР, выделяют его преимущества в том, что был высокий уровень социальных гарантий - это 64%, а 58% говорят о возможности бесплатного получения высшего образования.
Стабильность и отсутствие вооруженных конфликтов во времена СССР выделили 46%, 13% ответили, что это время, когда они были молодыми.
Исследование проводилось с 18 по 23 ноября во всех регионах Украины за исключением оккупированного Крыма и ОРДЛО.
Было опрошено более двух тысяч респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.
5 декабря сообщалось, что 56% опрошенных россиян сожалеют о распаде СССР.
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