В штабе рассказали о деталях схватки на Светлодарской дуге

По данным штаба, обстановка в зоне боевых действий остается сложной и неспокойной. Боевики 15 раз открывали огонь в сторону украинских подразделений

За день подконтрольные РФ бандформирования 15 раз обстреляли позиции украинских военных. Как сообщает пресс-центр АТО, почти весь огонь боевики сосредоточили на донецком направлении.

Там из 122-мм артиллерии оккупанты обстреливали позиции АТО в районе Луганского, из 120-мм минометов - огонь велся по Луганскому. Из 82-мм минометов, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - по Авдеевке, Новгородском, Верхнеторецком и также Луганском.

В штабе рассказали о ходе боев на Светлодарской дуге. "Около 08:30 российско-оккупационные войска начали артиллерийский и минометный обстрел позиций наших войск на Светлодарской дуге и под его прикрытием предприняли попытку атаки. Огнем они были остановлены и ушли", - говорится в заявлении.

"Уже в 10:00 боевики возобновили обстрелы из 122-мм орудий и 120-мм минометов и снова попытались атаковать наши позиции. После открытия ответного огня противник отступил и повторных попыток атак не совершал", - добавили в штабе.

На протяжении дня оккупанты дважды обстреляли Мироновку из крупнокалиберной 152-мм артиллерии.

На луганском направлении из противотанковых ракетных комплексов и 82-мм минометов наемники вели огонь по Крымскому.

На мариупольском направлении из 120-мм и 82-мм минометов оккупанты обстреляли Красногоровку, Старогнатовку, и Водяное.

Как рассказал сегодня на брифинге спикер АТО Андрей Лысенко, за минувшие сутки в результате боевых действий в Донбассе никто из украинских военнослужащих не погиб, 11 бойцов получили ранения на Светлодарской дуге.

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