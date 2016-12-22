Горбатюк прокомментировал проверки по поводу убийства беркутовцев

Начальник главного следственного управления ГПУ Сергей Горбатюк пояснил, что проверят некоторых участников патриотических движений

Отдельных лиц патриотических движений проверяют из-за вероятной причастности к убийству экс-беркутовцев на Майдане в Киеве в феврале 2014 года. Об этом заявил начальник главного следственного управления ГПУ Сергей Горбатюк в эфире канала 112 Украина.

"В ходе расследования проверяется различная информация о возможной причастности тех или иных лиц относительно совершения тех или иных противоправных действий, или, в частности, убийств", - сообщил Горбатюк.

Он уточнил, что следствие не ведется против определенных организаций, а против "тех или иных лиц, которые могли принадлежать к тем или другим организациям".

"Устанавливаются обстоятельства преступления, чтобы выяснить, была ли это крайняя необходимость, была ли это провокация, или это было убийство, что не связано с обороной", - отметил Горбатюк.

Ранее СМИ со ссылкой на определение Печерского суда Киева от 16 декабря сообщали, Генпрокуратура проверяет движения Правый сектор и Братство на причастность к убийству 13 бойцов спецподразделения Беркут 18 - 20 февраля 2014 года.

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