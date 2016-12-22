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США о войне в Донбассе: Надеемся на длительное перемирие

22.12.2016 23:42
Официальный Вашингтон выразил надежду, что договоренность о прекращении огня с 24 декабря - это начало длительного перемирия
США о войне в Донбассе: Надеемся на длительное перемирие
Джон Кирби (фото - ЕРА)

Вашингтон приветствует решение Трехсторонней контактной группы о временном прекращении огня в Донбассе на протяжении периода новогодних и рождественских праздников и надеется, что период перемирия продлится дольше. Об этом заявил спикер Госдепа США Джон Кирби, передает Укринформ.

США надеются, что договоренность о прекращении огня - это начало длительного перемирия, которое обеспечит мир и безопасность украинцам.

Кирби также упомянул о последнем всплеске насилия на востоке Украине, во время которого гибридные войска РФ "атаковали позиции украинских сил с применением тяжелого оружия, запрещенного минскими соглашениями". В этой связи США выражают обеспокоенность таким развитием событий.

21 декабря участники Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе подтвердили намерения прекратить огонь с 00:00 24 декабря.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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