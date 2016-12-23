НАБУ провело видеодопрос беглого нардепа Онищенко

В ходе двухчасового допроса Онищенко подтвердил ранее озвученные обвинения в адрес президента Украины

Народный депутат Александр Онищенко подтвердил ранее заявленные СМИ обвинения в коррупционных действиях высших должностных лиц органов государственной власти Украины. Об этом сообщил начальник отдела Специализированной антикоррупционной прокуратуры Александр Омельченко в эфире телеканала 112.

Допрос проводился с помощью Skype.

По словам Омельченко, предоставленные нардепом данные будут исследованы в рамках уголовного производства.

Более детальной информации о допросе начальник отдела САП не озвучил.

Допрос Онищенко был прерван по его же инициативе. Но нардеп сообщил, что в дальнейшем согласен на повторные допросы.

1 декабря Ддпутат Александр Онищенко заявил, что передал компромат на президента Петра Порошенко США.

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