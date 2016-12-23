За три года крымчане получили почти 53 тыс заграничных паспортов

В 2014 году было оформлено 11,239 паспортов, в 2015 году - 25,091, в 2016 году количество выданных крымчанам документов составило 16,580

С 2014 по 2016 год крымчане получили 52 тыс 910 заграничных паспортов украинского образца на территории материковой части Украины. Об этом сообщила пресс-служба государственной миграционной службы Украины, передает Крым.Реалии.

В 2014 году было оформлено 11,239 паспортов, в 2015 году - 25,091, в 2016 году количество выданных крымчанам документов составило 16,580.

Как сообщают журналисты, ранее Евросоюз, США и другие страны, которые не признают российский статус Крыма, заявили, что не будут пускать к себе жителей Крыма с российскими загранпаспортами. Визу будут давать только по украинским загранпаспортам.

22 декабря президент Петр Порошенко и премьер-министр Италии Паоло Джентилони договорились более тесной координации действий по обеспечению выполнения минских договоренностей, а также в деле деоккупации Крыма.

Россия оккупировала Автономную республику Крым в 2014-м году. Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. Ключевые международные организации, в том числе Генеральная ассамблея ООН, осудили действия России и назвали аннексию и оккупацию Крыма незаконной. Против РФ были введены экономические санкции. За проведение Москвой так называемых выборов с участием Крыма в 2016-м году парламент Украины признал Госдуму РФ нелегитимной.

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