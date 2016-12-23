Кабмин ликвидировал департамент противодействия наркопреступности

Функции департамента возложены на структурные подразделения в аппарате центрального органа управления Нацполиции и ее территориальных органах

Кабинет Министров ликвидировал юридическое лицо публичного права "Департамент противодействия наркопреступности как межрегиональный территориальный орган Национальной полиции". Об этом говорится в постановлении правительства №981 от 30 ноября, опубликованном 22 декабря.

Осуществление функций и полномочий данного департамента возложено на соответствующие структурные подразделения, созданные в аппарате центрального органа управления Нацполиции и ее территориальных органах.

30 октября 2015 года министр внутренних дел Арсен Аваков объявил о начале набора претендентов на службу в новом правоохранительном органе - Бюро противодействия наркопреступности (БПН), которое заменит расформированный ОБНОН.

22 октября 2015 года министр внутренних дел объявил , что расформировывает подразделение по борьбе с незаконным оборотом наркотиков и анонсировала создание нового правоохранительного органа.

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