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Кабмин ликвидировал департамент противодействия наркопреступности

23.12.2016 07:38
Функции департамента возложены на структурные подразделения в аппарате центрального органа управления Нацполиции и ее территориальных органах
Кабмин ликвидировал департамент противодействия наркопреступности

Кабинет Министров ликвидировал юридическое лицо публичного права "Департамент противодействия наркопреступности как межрегиональный территориальный орган Национальной полиции". Об этом говорится в постановлении правительства №981 от 30 ноября, опубликованном 22 декабря.

Осуществление функций и полномочий данного департамента возложено на соответствующие структурные подразделения, созданные в аппарате центрального органа управления Нацполиции и ее территориальных органах.

30 октября 2015 года министр внутренних дел Арсен Аваков объявил о начале набора претендентов на службу в новом правоохранительном органе - Бюро противодействия наркопреступности (БПН), которое заменит расформированный ОБНОН.

22 октября 2015 года министр внутренних дел объявил, что расформировывает подразделение по борьбе с незаконным оборотом наркотиков и анонсировала создание нового правоохранительного органа.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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