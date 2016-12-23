Кабмин расширил полномочия министерства Черныша

Министерством по вопросам временно оккупированных территорий теперь сможет эффективно использовать ресурсы, предоставленные международными партнерами

Кабмин снял ограничения на осуществление Министерством по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц расходов на приобретение и содержание имущества за счет средств, предусмотренных на указанные цели международными договорами (международной технической помощью). Об этом говорится в постановлении правительства №983 от 21 декабря.

Это позволит министерству эффективно использовать ресурсы, предоставленные международными партнерами.





Ранее Кабмин предложил Раде выделить 25,2 млн гривень Министерству по оккупированным территориям в 2017 году.

Рада выделила Министерству по оккупированным территориям 10,2 млн гривень на осуществление деятельности в 2016 году.

Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.