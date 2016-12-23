Минюст отказался от функций проверок министерств и госучреждений
Правительство исключило из списка полномочий Министерства юстиции проведение проверок состояния деятельности министерств, органов исполнительной власти, местных государственных администраций, государственных предприятий, учреждений и организаций. Об этом сообщает пресс-служба Минюста.
"Такое решение обусловлено тем, что данные полномочия является пережитком прошлого, несвойственные для нашего ведомства и могут нести в себе коррупционные риски и лишнюю нагрузку на субъекты проверки", - уточнил заместитель Министра юстиции Павел Мороз.
Вместе с тем Минюст потерял полномочия проверять учебные заведения по вопросам правового образования населения и вузы, которые осуществляют подготовку юристов.
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