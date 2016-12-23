Минюст отказался от функций проверок министерств и госучреждений

Вместе с тем Минюст потерял полномочия проверять высшие учебные заведения, которые осуществляют подготовку юристов

Правительство исключило из списка полномочий Министерства юстиции проведение проверок состояния деятельности министерств, органов исполнительной власти, местных государственных администраций, государственных предприятий, учреждений и организаций. Об этом сообщает пресс-служба Минюста.

"Такое решение обусловлено тем, что данные полномочия является пережитком прошлого, несвойственные для нашего ведомства и могут нести в себе коррупционные риски и лишнюю нагрузку на субъекты проверки", - уточнил заместитель Министра юстиции Павел Мороз.

Вместе с тем Минюст потерял полномочия проверять учебные заведения по вопросам правового образования населения и вузы, которые осуществляют подготовку юристов.

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