СБУ запретила въезд 523 россиянам в 2016 году
23.12.2016 11:35
Среди россиян, которым был запрещен въезд в Украину, 44 военнослужащих и 61 журналист
В этом году СБУ запретила въезд на территорию Украины 1374 иностранным гражданам (394 - за деятельность, которая угрожает национальной безопасности государства), включая 523 гражданам страны-агрессора РФ. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
"Принудительно были выдворены 20 человек, вернули с территории Украины 64 иностранных граждан", - сказали в пресс-центре.
"Среди них 443 человека, что, по данным партнерских спецслужб, являются активными участниками террористической организации Исламское государство и могли использовать территорию Украины для проведения противоправной деятельности", - подчеркнули в пресс-службе.
Среди россиян - 44 военнослужащих и 61 журналист.
"Принудительно были выдворены 20 человек, вернули с территории Украины 64 иностранных граждан", - сказали в пресс-центре.
Также в пресс-центре добавили, что запрещен въезд в Украину 602 иностранным гражданам, которые причастны к деятельности международных террористических организаций.
"Среди них 443 человека, что, по данным партнерских спецслужб, являются активными участниками террористической организации Исламское государство и могли использовать территорию Украины для проведения противоправной деятельности", - подчеркнули в пресс-службе.
22 декабря глава СБУ Василий Грицак заявил, что Россия уже фактически вернулась к временам Сталина и Брежнева, когда все делалось по разнарядке.
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