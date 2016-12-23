СБУ запретила въезд 523 россиянам в 2016 году

Среди россиян - 44 военнослужащих и 61 журналист.



"Принудительно были выдворены 20 человек, вернули с территории Украины 64 иностранных граждан", - сказали в пресс-центре.





Также в пресс-центре добавили, что запрещен въезд в Украину 602 иностранным гражданам, которые причастны к деятельности международных террористических организаций.



"Среди них 443 человека, что, по данным партнерских спецслужб, являются активными участниками террористической организации Исламское государство и могли использовать территорию Украины для проведения противоправной деятельности", - подчеркнули в пресс-службе.

