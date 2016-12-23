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СБУ запретила въезд 523 россиянам в 2016 году

23.12.2016 11:35
Среди россиян, которым был запрещен въезд в Украину, 44 военнослужащих и 61 журналист
СБУ запретила въезд 523 россиянам в 2016 году
В этом году СБУ запретила въезд на территорию Украины 1374 иностранным гражданам (394 - за деятельность, которая угрожает национальной безопасности государства), включая 523 гражданам страны-агрессора РФ. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Среди россиян - 44 военнослужащих и 61 журналист. 
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"Принудительно были выдворены 20 человек, вернули с территории Украины 64 иностранных граждан", - сказали в пресс-центре.

Также в пресс-центре добавили, что запрещен въезд в Украину 602 иностранным гражданам, которые причастны к деятельности международных террористических организаций.
 
"Среди них 443 человека, что, по данным партнерских спецслужб, являются активными участниками террористической организации Исламское государство и могли использовать территорию Украины для проведения противоправной деятельности", - подчеркнули в пресс-службе. 

22 декабря глава СБУ Василий Грицак заявил, что Россия уже фактически вернулась к временам Сталина и Брежнева, когда все делалось по разнарядке.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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