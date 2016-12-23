USD:  26.45  27.08   EUR:  27.49  28.44  
Самообразование
Спецпроекты
Свой бизнес

Путин считает, что отношения РФ и Украины могут нормализоваться

23.12.2016 12:31
Президент страны-агрессора заявил, что отношения с Украиной могут рано или поздно могут нормализоваться
Путин считает, что отношения РФ и Украины могут нормализоваться
Владимир Путин (фото - EPA)

Президент РФ Владимир Путин считает, что отношения между страной-агрессором и Украиной могут нормализоваться. Об этом он заявил на своей пресс-конференции сегодня, 23 декабря, пишет ТАСС.

"Верю, что рано или поздно у нас произойдет нормализация отношений с Украиной", - сказал он.

Путин добавил, что Керченский мост "будет особенно полезен, когда будут нормализованы отношения с Украиной". Он пожаловался на нехватку энергоресурсов на полуострове, который Россия аннексировала.

Россия оккупировала Автономную республику Крым в 2014-м году. Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. Ключевые международные организации, в том числе Генеральная ассамблея ООН, осудили действия России и назвали аннексию и оккупацию Крыма незаконной. Против РФ были введены экономические санкции. За проведение Москвой так называемых выборов с участием Крыма в 2016-м году парламент Украины признал Госдуму РФ нелегитимной.

Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Печать

Новости партнеров

Загрузка...
Loading...
Загрузка...
узнать больше
slovoidilo.ua
Спецпроекты
Все спецпроекты
Новости партнеров
 