Путин считает, что отношения РФ и Украины могут нормализоваться

Президент страны-агрессора заявил, что отношения с Украиной могут рано или поздно могут нормализоваться

Президент РФ Владимир Путин считает, что отношения между страной-агрессором и Украиной могут нормализоваться. Об этом он заявил на своей пресс-конференции сегодня, 23 декабря, пишет ТАСС.



"Верю, что рано или поздно у нас произойдет нормализация отношений с Украиной", - сказал он.



Путин добавил, что Керченский мост "будет особенно полезен, когда будут нормализованы отношения с Украиной". Он пожаловался на нехватку энергоресурсов на полуострове, который Россия аннексировала.

Россия оккупировала Автономную республику Крым в 2014-м году. Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. Ключевые международные организации, в том числе Генеральная ассамблея ООН, осудили действия России и назвали аннексию и оккупацию Крыма незаконной. Против РФ были введены экономические санкции. За проведение Москвой так называемых выборов с участием Крыма в 2016-м году парламент Украины признал Госдуму РФ нелегитимной.

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