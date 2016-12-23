Путин о нормандском формате: Вяло работает
Президент страны-агрессора РФ Владимир Путин считает, что нормандский формат не демонстрирует в настоящее время эффективности. Об этом он заявил сегодня на пресс-конференции.
"Нормандский формат действительно не демонстрирует сверхэффективности, и остается только сожалеть, что он работает так вяло, но другого нет", - сказал Путин.
По его словам, работа в этом формате должна быть продолжена, поскольку в другом случае - он будет деградировать, если его оставить.
"Не хотелось бы этого", - добавил Путин.
5 декабря старший научный сотрудник программы по изучению России и Евразии Королевского института международных отношений Джеймс Шерр заявил, что на переговорах в рамках нормадского формата Российская Федерация пытается потопить дискуссию и перекроить ее в свою пользу.
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