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Путин о нормандском формате: Вяло работает

23.12.2016 12:45
Президент России прокомментировал эффективность работы нормандского формата
Путин о нормандском формате: Вяло работает
Владимир Путин

Президент страны-агрессора РФ Владимир Путин считает, что нормандский формат не демонстрирует в настоящее время эффективности. Об этом он заявил сегодня на пресс-конференции.

"Нормандский формат действительно не демонстрирует сверхэффективности, и остается только сожалеть, что он работает так вяло, но другого нет", - сказал Путин.

По его словам, работа в этом формате должна быть продолжена, поскольку в другом случае - он будет деградировать, если его оставить. 

"Не хотелось бы этого", - добавил Путин.

5 декабря старший научный сотрудник программы по изучению России и Евразии Королевского института международных отношений Джеймс Шерр заявил, что на переговорах в рамках нормадского формата Российская Федерация пытается потопить дискуссию и перекроить ее в свою пользу.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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