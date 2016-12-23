Геращенко: ОРДЛО требуют освобождения по формуле 50 на 700

Вице-спикер Верховной Рады сказала, что во время скайп-конференции об амнистии кричал сегодня не только президент страны-агрессора РФ, но и ОРДЛО

Вице-спикер Верховной Рады, представитель в гуманитарной подгруппе минского процесса Ирина Геращенко заявила, что представители ОРДЛО не подтверждают наличие 110 украинских заложников. Об этом она сообщила cегодня у себя в Facebook.

Геращенко напомнила, что сегодня президент страны-агрессора Владимир Путин вновь заявил об обмене всех на всех.

"То есть, гражданских, схваченных на оккупированных территориях за проукраинские взгляды (и которых продолжают ежедневно задерживать) и наших военных, которые защищали нашу землю - на всех, кто совершил тяжкие преступления против Украины, в том числе тяжелые убийства", - сказала Геращенко.

По ее словам, эту мантру сегодня слово в слово повторили представители ОРДЛО. "Они не подтверждают наличие у себя 110 заложников, которых требует освободить СБУ и минская группа, а говорят, что у них находится вдвое меньше. И требуют от Украины немедленно передать ОРДЛО 700 человек и освободить менее 50", - подчеркнула представитель в гуманитарной подгруппе минского процесса.

Она добавила, что в списке тех, кого требуют, есть убийцы и другие лица, совершившие тяжкие преступления.

"В списке тех, кого подтверждает ОРДЛО, нет многих из тех украинцев, судьбы которых нам известны, их просто прячут и не дают ни одной информации об освобождении", - отметила Геращенко.

Сегодня на скайп - конференции Украина ставила вопрос поиска компромисса для освобождения до рождественских праздников.

"Напоминали об обещании ОРДО освободить подростков, поднимали вопрос о немедленной передаче Украине нового заложника, который раненым попал в руки боевиков несколько дней назад, при боевом столкновении", - сказала Геращенко.



"Ответа не было, вернее, по сути, весь мир услышал сегодня ответ от главы РФ: что режиссеры и журналисты - диверсанты и террористы, украинская сторона не амнистирует всех, что должен быть принят закон об амнистии. Да, об амнистии кричали сегодня и ОРДЛО", - подчеркнула Геращенко.

По ее мнению, РФ не готова сейчас отдать украинских заложников.

"Ждет новой администрации Трампа, ждет ослабления нормандского формата, работает над дискредитацией минских групп, способствует другим дестабилизирующим движениям внутри самой Украины", - отметила Геращенко.

"Мы настаиваем на том, чтобы мир не молчал, чтобы мир подключился к этому издевательству над украинцами… К сожалению, новости на сегодня, после скайп - конференции отсутствуют .... потому что так решила Москва", - добавила вице-спикер.

23 декабря президент России Владимир Путин заявил, что поддерживает обмен по формуле всех на всех.

ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.

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