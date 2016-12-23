Порошенко призвал Москву обеспечить перемирие в Донбассе
Президент Петр Порошенко призвал Россию соблюдать режим прекращения огня, который должен стартовать с 00:00 24 декабря. Об этом глава государства сообщил у себя в Facebook.
"Призываю Россию обеспечить неукоснительное соблюдение режима прекращения огня, а также имплементации других договоренностей, в частности относительно безотлагательного освобождения заложников и незаконно удерживаемых лиц, в том числе на российской территории", - заявил президент.
Порошенко выразил убеждение, что благодаря мерам, которые будут реализовываться в преддверии новогодних и рождественских праздников, режим прекращения огня на Донбассе вступит постоянный характер. "Украина подтверждает готовность выполнить как это, так и другие минские договоренности", - отметил глава государства.
В воскресенье, 18 декабря, на Светлодарской дуге в направлении Дебальцево в Донецкой области произошла масштабная эскалация, в ходе которой ВСУ понесли беспрецедентные потери: в результате боя с оккупантами погибли пятеро украинских военнослужащих, шестеро получили ранения. Эскалация продолжается уже пятый день.
В связи с этим, вчера, 21 декабря, Участники Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе поддержали новый режим полного прекращения огня в Донбассе в связи с предстоящими праздниками, который должен стартовать с 00:00 24 декабря.
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