Минобороны: ВСУ установили блокпост под Новолуганским

В Минобороны заявляют, что ВСУ установили блокпост на южной окраине Новолуганского в связи с многочисленными обращениями жителей поселка

В пятницу вечером, 23 декабря, Вооруженные Силы Украины установили блокпост на южной окраине поселка Новолуганское. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

"Учитывая многочисленные обращения жителей поселка Новолуганское, внутренне перемещенных лиц, предприятий и частных предпринимателей, сегодня, 23 декабря, Вооруженные Силы Украины установили блокпост на южной окраине поселка Новолуганское", - говорится в сообщении.

В Минобороны отметили, что это позволит беспрепятственно обеспечивать почти 4 тыс жителей поселка продуктами питания и необходимыми товарами повседневного обихода, а также восстановить медицинское обеспечение, упорядочить процедуру провоза предприятиями необходимых товаров и горюче-смазочных материалов.

Кроме того, это ускорит процедуру пропуска граждан для посещения своих родственников, подчеркнули в ведомстве.





Ранее сегодня на странице в Facebook, которая по утверждению СМИ принадлежит комбату подразделения батальона Донбасс-Украина Вячеславу Власенко, было опубликовано заявление о том, что ВСУ взяли под контроль поселок Новолуганское Донецкой области.

"Сегодня батальоном Донбасс Украина успешно проведена дерзкая операция по взятию под контроль города Новолуганское", - указывалось в заявлении. Такую же информацию су себя в Facebook сообщил волонтер Родион Шовковичный.

В штабе АТО на многочисленные звонки ЛІГА.net не ответили.

В воскресенье, 18 декабря, на Светлодарской дуге в Донецкой области произошла масштабная эскалация, в ходе которой ВСУ понесли беспрецедентные потери: в результате боя с оккупантами погибли пятеро украинских военных, шестеро получили ранения. Эскалация продолжается уже пятый день, в результате боев в общем погибли уже девять бойцов.



Вчера, 21 декабря, участники Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе поддержали новый режим полного прекращения огня в Донбассе, который должен стартовать с 00:00 24 декабря.

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