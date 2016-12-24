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На админгранице с Крымом активизировалась российская авиация

24.12.2016 09:48
Пограничники зафиксировали пролет вдоль административной границы пяти российских вертолетов Ми-8
На админгранице с Крымом активизировалась российская авиация
Фото: ГПСУ

23 декабря над временно оккупированной территорией Крыма активизировалась российская авиация. Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы.

Пограничники Бердянского и Херсонского отрядов зафиксировали пролет пяти вертолетов оккупантов. Ми-8 ВС РФ двигались вдоль аднимграницы со стороны оккупированного Крыма, но не пересекали ее. 

Во всех случаях пограничники информировали подразделения ВСУ. 

Также у административной границы было незначительное перемещение российской военной техники и движение катеров на воздушных подушках на морских участках, где была высадка и посадка людей около позиций оккупантов.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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