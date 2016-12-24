На админгранице с Крымом активизировалась российская авиация
23 декабря над временно оккупированной территорией Крыма активизировалась российская авиация. Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы.
Пограничники Бердянского и Херсонского отрядов зафиксировали пролет пяти вертолетов оккупантов. Ми-8 ВС РФ двигались вдоль аднимграницы со стороны оккупированного Крыма, но не пересекали ее.
Во всех случаях пограничники информировали подразделения ВСУ.
Также у административной границы было незначительное перемещение российской военной техники и движение катеров на воздушных подушках на морских участках, где была высадка и посадка людей около позиций оккупантов.
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