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В Запорожье на получении взятки задержали прокурора - полиция

24.12.2016 10:35
Прокурора подозревают в получении взятки в размере 20 тыс грн за закрытие уголовного дела
В Запорожье на получении взятки задержали прокурора - полиция
Фото: НПУ

В Запорожье задержан сотрудник прокуратуры при получении взятки. Об этом сообщает пресс-служба департамента защиты экономики Национальной полиции. 

По информации правоохранителей, задержанный начальник одного из отделений межрайонной прокуратуры получил 20 тыс грн за затягивание уголовного дела и его закрытие.

Дело открыли еще в 2015 году по факту подделки документов на выделение земельных участков на берегу Азовского моря площадью 2 га. 

Задержали сотрудника прокуратуры оперативники Департамента защиты экономики Нацполиции совместно с Генинспекцией внутренних расследований и безопасности ГПУ.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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