В Запорожье на получении взятки задержали прокурора - полиция

Прокурора подозревают в получении взятки в размере 20 тыс грн за закрытие уголовного дела

В Запорожье задержан сотрудник прокуратуры при получении взятки. Об этом сообщает пресс-служба департамента защиты экономики Национальной полиции.



По информации правоохранителей, задержанный начальник одного из отделений межрайонной прокуратуры получил 20 тыс грн за затягивание уголовного дела и его закрытие.



Дело открыли еще в 2015 году по факту подделки документов на выделение земельных участков на берегу Азовского моря площадью 2 га.



Задержали сотрудника прокуратуры оперативники Департамента защиты экономики Нацполиции совместно с Генинспекцией внутренних расследований и безопасности ГПУ.

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