Боевики нарушили режим тишины провокационными обстрелами - штаб
Боевики нарушили режим перемирия уже через 25 минут после полуночи. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на странице в Facebook.
Террористы открыли провокационный обстрел из стрелкового оружия по позициям ВСУ в районе Желтого на луганском направлении.
Также стреляли с 06:54 до 07:10, а позже с 09:30 до 09:45 по Марьинке. Широкино обстреливали с 09:54 до 10:10.
Еще один обстрел был по Новотроицкому с 10:25 до 10:35.
Украинские военные на провокации не отвечали.
Ранее украинская сторона СЦКК подтвердила, что по всей линии столкновения обстрелов нет.
С 24 декабря в Донбассе вводится бессрочный режим прекращения огня.
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