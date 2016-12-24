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Боевики нарушили режим тишины провокационными обстрелами - штаб

24.12.2016 11:28
Минимум пять раз гибридная армия РФ отрывала огонь из стрелкового оружия по силам АТО, при этом первый раз - уже через 25 минут после полуночи
Боевики нарушили режим тишины провокационными обстрелами - штаб

Боевики нарушили режим перемирия уже через 25 минут после полуночи. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на странице в Facebook.

Террористы открыли провокационный обстрел из стрелкового оружия по позициям ВСУ в районе Желтого на луганском направлении.

Также стреляли с 06:54 до 07:10, а позже с 09:30 до 09:45 по Марьинке. Широкино обстреливали с 09:54 до 10:10. 

Еще один обстрел был по Новотроицкому с 10:25 до 10:35.

Украинские военные на провокации не отвечали.

Ранее украинская сторона СЦКК подтвердила, что по всей линии столкновения обстрелов нет. 

С 24 декабря в Донбассе вводится бессрочный режим прекращения огня.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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