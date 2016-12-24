Остановилась Донецкая фильтровальная станция: Авдеевка без воды

Снова без водоснабжения оказались населенные пункты, зависимые от Донецкой фильтровальной станции

Остановилась Донецкая фильтровальная станция и Авдеевка снова осталась без водоснабжения. Об этом сообщил глава городской администрации Павел Малыхин в эфире телеканала 112.



По его словам, обстрелы начались вчера, 23 декабря, в 06:00 и прекратились в 23:43. За это время перебили линию электросети и ДФС остановилась.



Ремонтные бригады готовятся выйти и выяснить, где перебиты линии.



По словам городского главы Авдеевки, если будет действовать режим прекращения огня, то выполнят ремонт и восстановят водоснабжение.

С 00:00 24 ноября вступил в силу режим прекращения огня в Донбассе, о котором договорилась трехстороння контактная группа в Минске. В штабе АТО заявляют, что перемирие было нарушено уже через 25 минут после полуночи.

Ранее первый заместитель главы Специальной мониторинговой миссии Александр Хуг призывал отвести войска в районе Донецкой фильтровальной станции.



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