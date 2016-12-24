Израиль отменил визит Гройсмана из-за позиции Украины в ООН - СМИ
24.12.2016 23:48
Премьер Израиля отменил визит Гройсмана из-за голосования Украины за резолюцию Совбеза ООН с призывом остановить строительство поселений в Палестине
Беньямин Нетаньяху (фото - ЕРА)
Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху приказал отменить визит премьера Украины Владимира Гройсмана в Израиль в связи с голосованием Украины за резолюцию с призывом прекратить строительство еврейских поселений в Палестине в Совбезе ООН. Об этом сообщает израильское издание Ynet.
Визит Гройсмана в Израиль должен был пройти на следующей неделе. Журналисты издания со ссылкой на израильских чиновников утверждают, что решение о позиции Украины якобы принял президент Украины Петр Порошенко после телефонного разговора с вице-президентом США Джо Байденом.
На сайте Кабмина в разделе анонсы нет информации о том, что был запланирован визит Гройсмана в Израиль.
23 декабря Совет безопасности ООН принял резолюцию, которая призывает прекратить строительство еврейских поселений на территории Палестины. 14 членов Совбеза ООН, в том числе Украина, проголосовали за, США отказались ветировать резолюцию и воздержались от голосования. Таким образом, США впервые с 1980 года не наложили вето на резолюции, которые Израиль считает антиизраильскими.
Биньямин Нетаньяху после голосования в Совбезе ООН заявил, что Израиль не будет выполнять требования резолюции ООН, которая требует прекратить строительство еврейских поселений на палестинстких территориях.
Государственный секретарь США Джон Керри заявил, что во время голосования в Совета безопасности Организации объединенных наций США не блокировали резолюцию, которая осуждает строительство израильских поселений, потому что выступают за мирный диалог в палестино-израильском конфликте.
Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
вчера
09:00
-
23.12.16
19:27
-
23.12.16
19:51
-
23.12.16
18:27
-
23.12.16
17:39
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...
Загрузка...
Спецпроекты
Новости партнеров