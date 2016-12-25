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"Режим тишины": за сутки 28 обстрелов и ранен украинский военный

25.12.2016 00:15
За сутки в Донбассе российские оккупанты 28 раз нарушили режим тишины и ранили как минимум одного военного. Штаб АТО грозит адекватно отреагировать
"Режим тишины": за сутки 28 обстрелов и ранен украинский военный
Российские оккупанты в Дебальцево (фото - ЕРА)
Несмотря на объявленный режим тишины, российские оккупационные войска в Донбассе в течение суток и до 20:30 28 раз обстреляли позиции ВСУ из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В результате провокационного огня боевиков один украинский военнослужащий получил ранения, сообщает пресс-центр штаба АТО.

"Учитывая указанное и в случае продолжения провокационных обстрелов позиций наших войск Вооруженные Силы Украины будут вынуждены адекватно реагировать на предотвращение потерь среди личного состава", - отметили в штабе АТО.

С 24 декабря в Донбассе был введен бессрочный режим прекращения огня. Однако боевики нарушили его уже через 25 минут после полуночи.

На Светлодарской дуге российско-оккупационные войска нарушили договоренность по эвакуации погибших, обстреляв гуманитарную группу, которая намеревалась эвакуировать тело погибшего боевика.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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