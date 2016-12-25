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Гройсман перенес визит в Израиль - пресс-служба

25.12.2016 12:59
Пресс-секретарь премьера сообщил, что Владимир Гройсман перенес свой визит в Израиль на неопределенный срок
Гройсман перенес визит в Израиль - пресс-служба
Владимир Гройсман

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман перенес свой визит в Израиль. Об этом сообщил пресс-секретарь премьера Дмитрий Столярчук, пишет УНИАН.

"Владимир Гройсман перенес свой визит в Израиль. Новая дата визита будет определена позднее", - сообщил Столярчук.

Накануне сообщалось, что премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху приказал отменить визит премьера Украины в связи с голосованием Украины за резолюцию в Совбезе ООН.

23 декабря Совет безопасности ООН принял резолюцию, которая призывает прекратить строительство еврейских поселений на территории Палестины. 14 членов Совбеза ООН, в том числе Украина, проголосовали за, США отказались ветировать резолюцию и воздержались от голосования. Таким образом, США впервые с 1980 года не наложили вето на резолюции, которые Израиль считает антиизраильскими.

Биньямин Нетаньяху после голосования в Совбезе ООН заявил, что Израиль не будет выполнять требования резолюции ООН, которая требует прекратить строительство еврейских поселений на палестинстких территориях.

Государственный секретарь США Джон Керри заявил, что во время голосования в Совета безопасности Организации объединенных наций США не блокировали резолюцию, которая осуждает строительство израильских поселений, потому что выступают за мирный диалог в палестино-израильском конфликте.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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