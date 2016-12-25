Ельченко прокомментировал голосование Украины в Совбезе ООН

Израильские поселения на палестинских территориях противоречат международному праву, отметил постпред Украины в ООН

Израильские поселения на палестинских территориях, от строительства которых призвали отказаться в резолюции Совбеза ООН, противоречат международному праву. Об этом сегодня, 25 декабря написал постоянный представитель Украины в ООН Владимир Ельченко на своей странице в Twitter.

"Израильские поселения на оккупированных территориях противоречат международному праву, как и оккупация Крыма Россией", - отметил постпред Украины.



23 декабря Совет безопасности ООН принял резолюцию, которая призывает прекратить строительство еврейских поселений на территории Палестины. 14 членов Совбеза ООН, в том числе Украина, проголосовали за, США отказались ветировать резолюцию и воздержались от голосования. Таким образом, США впервые с 1980 года не наложили вето на резолюции, которые Израиль считает антиизраильскими. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху после голосования в Совбезе ООН заявил, что Израиль не будет выполнять требования резолюции ООН, которая требует прекратить строительство еврейских поселений на палестинстких территориях.



Государственный секретарь США Джон Керри заявил, что во время голосования в Совета безопасности Организации объединенных наций США не блокировали резолюцию, которая осуждает строительство израильских поселений, потому что выступают за мирный диалог в палестино-израильском конфликте.



Нетаньяху приказал отменить визит премьера Украины Владимира Гройсмана в связи с голосованием Украины за резолюцию в Совбезе ООН.



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