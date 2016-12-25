Глава СБУ прокомментировал катастрофу российского Ту-154

По словам Василия Грицака, крушение Ту-154 и убийство российского посла может иметь негативные последствия для мирового сообщества

Катастрофа российского самолета Ту-154 и убийство российского посла в Анкаре может иметь последствия для мирового сообщества. Об этом сообщил глава Службы безопасности Украины Василий Грицак телеканалу 112.



"Был ли это террористический акт или какая-то неисправность самолета, я думаю, говорить еще рано. В любом случае, мне не нравится только тот факт, что недавно погиб посол России в Турции при известных всем обстоятельствах, и сегодня самолет. Это может иметь определенные последствия для мирового сообщества", - считает Грицак.



Он отметил, что гибель людей в таком количестве в любом случае трагедия для государства.



Самолет Министерство обороны страны-агрессора Ту-154 сегодня рано утром разбился в Черном море. Самолет направлялся в Сирию; на его борту были российские военные, журналисты прокремлевских каналов, артисты, а также Елизавета Глинка - Доктор Лиза, глава фонда "Справедливая помощь", которая незаконно вывозила детей из Донбасса в РФ.



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