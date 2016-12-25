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Грицак о визите Порошенко в СБУ: Не вижу ничего крамольного

25.12.2016 23:35
Глава СБУ пояснил, что президент проезжал мимо здания Службы и заехал пообщаться, поскольку возникла насущная необходимость
Грицак о визите Порошенко в СБУ: Не вижу ничего крамольного
Василий Грицак

Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак рассказал, что визит Петра Порошенко поздно вечером 21 декабря, был неожиданным - президент проезжал мимо и заехал. Об этом он сказал в эфире телеканала 112.

"Во-первых, у нас очень вкусный кофе. С другой стороны, почему президент не может заехать в СБУ? Приехал, посмотрел, работает ли Служба безопасности - неожиданно", - пояснил Грицак и отметил, что президент проверил караулы и покритиковал за одну ситуацию, когда они не лучшим образом сработали.

"А если серьезно, то возникла насущная необходимость пообщаться, он как раз проезжал мимо Службы, вот и заехал. Я не вижу в этом ничего крамольного", - заявил глава СБУ.

Визит Игоря Кононенко вместе с президентом Грицак никак не прокомментировал. 

Журналист Михаил Ткач сообщил, что кортеж Порошенко поздно вечером после 23:00 21 декабря приехал в здание СБУ на Владимирской, а у бокового входа стояла машина Кононенко. 

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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