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Лютый назначен главой управления полиции Черкасской области - СМИ

26.12.2016 00:46
Решение о назначении Лютого главой ГУ НПУ Черкасской области утвердили после заминки в ноябре, когда у общественность выступила против этого кандидата
Лютый назначен главой управления полиции Черкасской области - СМИ
Валерий Лютый (фото - infomist.ck.ua)

Главой управления полиции Черкасской области назначен Валерий Лютый. В субботу, 24 февраля, его представил и.о. главы Национальной полиции Вадим Троян, сообщает местное издание ІнфоМІСТ со ссылкой на источники в пресс-службе управления.

Личному составу во время заслушивания состояния ряда уголовных дел Троян сообщил, что руководство утвердило решение о назначении Лютого. 

Когда Валерия Лютого хотели назначить на должность в ноябре этого года, возникли проблемы на этапе согласования кандидатуры с общественностью и приказ приостановили. 

По словам спикера управления полиции, позже провели консультации с общественностью и утвердили решение о назначении Лютого.

Валерий Лютый был руководителем ГУНП в Кривом Роге. Ранее он был начальником ГАИ Харькова, заместителем главы ГУ МВД в Харьковской области.

В 2010 году он вышел на пенсию, а в 2013 стал советником городского главы Харькова Геннадия Кернеса. 

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ЛIГАБiзнесIнформ
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