Лютый назначен главой управления полиции Черкасской области - СМИ
Главой управления полиции Черкасской области назначен Валерий Лютый. В субботу, 24 февраля, его представил и.о. главы Национальной полиции Вадим Троян, сообщает местное издание ІнфоМІСТ со ссылкой на источники в пресс-службе управления.
Личному составу во время заслушивания состояния ряда уголовных дел Троян сообщил, что руководство утвердило решение о назначении Лютого.
Когда Валерия Лютого хотели назначить на должность в ноябре этого года, возникли проблемы на этапе согласования кандидатуры с общественностью и приказ приостановили.
По словам спикера управления полиции, позже провели консультации с общественностью и утвердили решение о назначении Лютого.
Валерий Лютый был руководителем ГУНП в Кривом Роге. Ранее он был начальником ГАИ Харькова, заместителем главы ГУ МВД в Харьковской области.
В 2010 году он вышел на пенсию, а в 2013 стал советником городского главы Харькова Геннадия Кернеса.
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