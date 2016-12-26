Режим тишины у боевиков: пьянство, саботаж и грабежи
После введения режима прекращения огня в Донбассе среди боевиков увеличилось число случаев пьянства, употребления наркотиков и саботажа. Об этом сообщает Главное управление разведки.
В группировках в Кадеевке, Брянке и Луганске участились случаи самовольного ухода с позиций и беспорядки в общественных местах.
24 декабря один из боевиков самовольно покинул свой пост с оружием, ограбил местный магазин и угрожал оружием гражданским.
Еще в одном формировании расследуют употребление группой боевиков, которые были на лечение в местной больнице, наркотиков.
Для того, чтобы удержать группировки выдачу денег за декабрь решили выплатить после выходных и праздничных дней в 2017 году.
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