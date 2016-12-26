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Глава СБУ: Денег нам действительно не хватает

26.12.2016 05:58
Финансирование СБУ было самым низким среди всего правоохранительного блока, а на следующий год в бюджете не предусмотрена минимально необходимая сумма
Глава СБУ: Денег нам действительно не хватает
Василий Грицак

В 2017 году Служба безопасности Украины получит меньше финансирования, чем нужно. Об этом заявил глава СБУ Василий Грицак в эфире телеканала 112.

"Наш бюджет по памяти, это то, что нам удалось отстоять - это 6 млрд 260 млн грн. Хотя минимальная потребность, которую мы заявили - это чуть более 7 млрд. Более того, у нас более 80% из нашего бюджета - это заработная плата и начисления на эту заработную плату", - пояснил Грицак.

Глава СБУ сказал, что денежное содержание военнослужащих Службы безопасности фактически было самым низким среди правоохранительного и военного блока в этом году.

"Поэтому денег нам действительно не хватает", - констатировал Грицак, отметив, что следователи работают "на патриотизме" против IT-шников, которые организовывают кибератаки. 

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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