Минобороны: Бойцы под Светлодарском погибли в бою, а не в плену
Операция по поиску и возвращению тел бойцов 1-го батальона 54-й бригады Вооруженных Сил Украины на Светлодарской дуге завершена. Об этом в своем Facebook сообщил советник замминистра обороны Василий Будик.
"Закончилась операция по поиску и возвращению бойцов 1 бата 54 бригады", - написал Будик и перечислил позывные троих погибших военных: Шайтан, Эф, Семьянин.
По его словам, сегодня есть все основания утверждать, что военнослужащие погибли в бою на Светлодарской дуге, а не в плену.
"Есть свидетели гибели Шайтана. Он погиб первым в этом бою 18 декабря. Ребята также рассказали о судьбе Эфа. Он принял страшное для себя решение: понимая, что его не смогут вытащить с поля боя, он попросил спасти молодого бойца, а сам остался на поле. Перед своей гибелью он успел позвонить маме и попрощаться", - заявил Будик.
Для поисков Семьянина пришлось приложить усилия: была информация о том, что боец ранен и, возможно, захвачен боевиками в плен.
"Позже его тело было обнаружено за 200 метров от позиций противника. Ребята смогли под огнем его эвакуировать", - сообщил Будик.
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Также советник замглавы Минобороны подчеркнул, что обращался к координатору группы Стоп террор Семену Кабакаеву с призывом не распространять лживую информацию о применении пыток к бойцам ВСУ в плену.
19 декабря 2016 года спикер Минобороны по вопросам АТО Андрей Лысенко сообщил, что вследствие резкой активизации боевых действий на Светлодарской дуге в направлении Дебальцево погибли пятеро военнослужащих, а шестеро получили ранения. Еще 10 военнослужащих получили травмы и контузии.
Вечером 22 декабря координатор группы Стоп террор Семен Кабакаев заявил, что на Светлодарской дуге боевики захватили в плен двоих раненых украинских военных. Пленных якобы перевезли в оккупированное Дебальцево, где подвергли пыткам, а затем убили. По словам Кабакаева, еще один военный пропал без вести. Позже боевики заявили, что он также у них в плену. Спустя некоторое время террористы якобы передали этого бойца уже мертвым.
23 декабря Лысенко опроверг информацию о гибели троих украинских военных в плену террористов в Донбассе.
В тот же день спикер Минобороны уточнил, что с 18 по 23 декабря в зоне АТО погибли восемь украинских военных, еще один боец попал в плен, однако его судьба пока неизвестна.
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25 декабря сообщалось, что в Счастье боевики передали ВСУ тела двух военных, погибших на Светлодарской дуге 18 декабря.
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