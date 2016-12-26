Минобороны: Бойцы под Светлодарском погибли в бою, а не в плену

Как рассказали в Минобороны, свидетели сообщили обстоятельства гибели двоих военных в бою. Тело третьего нашли позже недалеко от позиций боевиков

Операция по поиску и возвращению тел бойцов 1-го батальона 54-й бригады Вооруженных Сил Украины на Светлодарской дуге завершена. Об этом в своем Facebook сообщил советник замминистра обороны Василий Будик.

"Закончилась операция по поиску и возвращению бойцов 1 бата 54 бригады", - написал Будик и перечислил позывные троих погибших военных: Шайтан, Эф, Семьянин.

По его словам, сегодня есть все основания утверждать, что военнослужащие погибли в бою на Светлодарской дуге, а не в плену.

"Есть свидетели гибели Шайтана. Он погиб первым в этом бою 18 декабря. Ребята также рассказали о судьбе Эфа. Он принял страшное для себя решение: понимая, что его не смогут вытащить с поля боя, он попросил спасти молодого бойца, а сам остался на поле. Перед своей гибелью он успел позвонить маме и попрощаться", - заявил Будик.

Для поисков Семьянина пришлось приложить усилия: была информация о том, что боец ранен и, возможно, захвачен боевиками в плен.

"Позже его тело было обнаружено за 200 метров от позиций противника. Ребята смогли под огнем его эвакуировать", - сообщил Будик.

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Также советник замглавы Минобороны подчеркнул, что обращался к координатору группы Стоп террор Семену Кабакаеву с призывом не распространять лживую информацию о применении пыток к бойцам ВСУ в плену.

19 декабря 2016 года спикер Минобороны по вопросам АТО Андрей Лысенко сообщил, что вследствие резкой активизации боевых действий на Светлодарской дуге в направлении Дебальцево погибли пятеро военнослужащих, а шестеро получили ранения. Еще 10 военнослужащих получили травмы и контузии.