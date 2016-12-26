Конкурс в Верховный суд: названо окончательное число участников

Допущенные к конкурсу кандидаты пройдут специальную проверку, и по ее результатам будет принято решение об их допуске к квалификационному оцениванию

К участию в конкурсе на должность судей Верховного суда допущены 653 кандидата, из них 230 женщин и 423 мужчины. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил глава Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС) Сергей Козьяков, передает корреспондент ЛІГА.net.



Среди допущенных к конкурсу кандидатов 285 - в возрасте 35-45 лет, 269 - в возрасте 46-55 лет, 80 кандидатов - в возрасте 56-60 лет, 11 - до 35 лет, 8 кандидатов - в возрасте 61-63 года. Самому молодому кандидату - 32 года, самому старшему - 63.



Также среди кандидатов 69% имеют стаж работы судьей, 11% - адвокатом, 7,5% - кандидатов с совокупным стажем судьи и адвоката, 12,5% - ученые в сфере права.

Больше всего заявок подали на должность членов кассационного гражданского суда - 211, или 32,3%. В кассационный уголовный суд подано 185 заявок, или 28,3%. В кассационный хозяйственный - 134, или 20,5%. В кассационный административный - 123, или 18,8%.

Кандидаты, допущенные к конкурсу, пройдут специальную проверку, и по ее результатам будет принято решение об их допуске к квалификационному оцениванию. Победителей конкурса планируют определить в марте 2017 года.

9 декабря 2016 года сообщалось, что документы на участие в конкурсе на должность судьи Верховного суда Украины подали 846 кандидатов - чуть больше половины из тех, кто оставлял заявку в ВККС.

Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.