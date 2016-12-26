Чубаров назвал страны, готовые признать оккупацию Крыма законной

По словам Чубарова, Армения, Беларусь, Узбекистан и Казахстан своими действиями показывают готовность признать оккупированный полуостров частью РФ

Армения, Беларусь, Узбекистан и Казахстан своими действиями демонстрируют готовность признать оккупированный украинский Крым частью России. Об этом заявил народный депутат, глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, сообщает телеканал 112 Украина.

"Для меня неприемлемо, болезненно, что четыре бывшие республики Советского Союза - Армения, Беларусь, Узбекистан и Казахстан - будто, если исходить из сути их поведения, почти готовы признать Крым не территорией Украины", - сказал глава Меджлиса и добавил, что по этому поводу у него был разговор в МИД Украины.

По мнению Чубарова, Украина должна предпринять конкретные шаги как минимум в отношении послов вышеперечисленных государств. "Мы должны более четко и жестко обозначить свою позицию касательно недопустимости такого их поведения", - отметил он.

Также Чубаров заявил, что на фоне Донбасса Крым остается не "серой", а "черной" зоной.

"Там (в Донбассе - ред.) есть ОБСЕ, там есть какие-то контакты, а в Крыму они (российские оккупанты - ред.) никого не допускают", - подчеркнул лидер Меджлиса.

20 декабря 2016 года сообщалось, что Генассамблея ООН приняла резолюцию о ситуации с правами человека в оккупированных РФ Автономной Республике Крым и городе Севастополь. Резолюцию поддержали 70 стран, против проголосовали 26 (в том числе Армения, Беларусь, Узбекистан и Казахстан), 77 государств воздержались.

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Россия оккупировала Автономную Республику Крым в 2014 году. Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией.

Ключевые международные организации, в том числе Генеральная ассамблея ООН, осудили действия России и назвали аннексию и оккупацию Крыма незаконной. Против РФ были введены экономические санкции.

За проведение Москвой так называемых парламентских выборов с участием Крыма в 2016 году парламент Украины признал Госдуму РФ нелегитимной.

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