За год Верховный суд рассмотрел 119 жалоб на президента и Раду

По словам судьи Верховного суда Александра Прокопенко, в этом году на действие главы государства и Верховной Рады 119 раз подавали жалобы

Административная палата Верховного суда Украины в 2016 году рассмотрела 119 производств по обжалованию действий Верховной Рады, президента и Высшего совета юстиции. Об этом сегодня на брифинге заявил судья Верховного суда Александр Прокопенко, передает корреспондент ЛІГА.net.

"Отдельно нужно обратить внимание на те дела, которые касаются обжалования действий, актов бездеятельности или действий Верховной Рады, президента Украины и Высшего совета юстиции. Таких дел в 2016 году рассмотрено 119", - сказал он.

Прокопенко отметил, что всего на протяжении года админпалата рассмотрела 594 производства.

"Наибольшее количество дел - это дела по обжалованию решений, действий или бездеятельности Государственной фискальной службы. Мы за год рассмотрели 150 таких дел", - добавил Прокопенко.

Читайте также: Судей Верховного суда нужно уволить за безграмотность - Сыроид

Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.