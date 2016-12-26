НАПК просит "опоздавших" с декларациями нардепов дать объяснения

Как отметили в агентстве, ранее в адрес шести депутатов были направлены соответствующие письма, однако до сих пор никакого ответа получено не было

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции приглашает шесть народных депутатов Украины, несвоевременно подавших электронные декларации за 2015 год, предоставить объяснения по этому поводу. Об этом сообщается на сайте НАПК.

Речь идет о Марии Матиос (Блок Петра Порошенко), Вячеславе Богуслаеве (Воля народа), Юрии-Богдане Шухевиче (Радикальная партия), Леониде Козаченко (БПП), Константине Ищейкине (БПП) и Анатолии Гиршфельде (Воля народа).

"НАПК приглашает народных депутатов предоставить пояснения относительно несвоевременной подачи ежегодной декларации за 2015 год", - говорится в сообщении.

Также в ведомстве отметили, что, в соответствии со своими полномочиями, начали проверку фактов несвоевременной подачи э-деклараций вышеуказанными нардепами.

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"Ранее НАПК направляло соответствующий запрос в адрес Верховной Рады Украины, а также письма в адрес народных депутатов Украины касательно необходимости предоставления объяснений. По состоянию на 22 декабря 2016 года ни одного объяснения в адрес НАПК не поступило", - заявили в Нацагентстве.

Согласно закону "О предотвращении коррупции", народные депутаты должны были подать э-декларации до 30 октября 2016 года включительно.

24 декабря 2016 года сообщалось о том, что НАПК направило в суд шесть административных протоколов о неподаче или несвоевременной подаче чиновниками деклараций.

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Ранее Генеральная прокуратура впервые в Украине сообщила чиновнику о подозрении в указании недостоверной информации в электронной декларации.

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