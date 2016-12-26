МИД пригласил посла Израиля обсудить скандальную резолюцию ООН
В Министерство иностранных дел пригласили посла Израиля в Украине Элиава Белоцерковского с целью обсудить дальнейшее развитие двусторонних отношений в ситуации, сложившейся после принятия СБ ООН резолюции о положении на Ближнем Востоке. Об этом сообщает пресс-служба украинского МИД.
Украина высказала разочарование по поводу эмоциональной реакции отдельных израильских чиновников и политиков на результаты голосования в Нью-Йорке.
Также послу Израиля разъяснили, почему украинская делегация в ООН поддержала конкретный проект. Отмечено, что Украина придерживается последовательной позиции по урегулированию израильско-палестинского конфликта, который неоднократно обнародовала в различных форматах.
На встрече договорились сделать все возможное для того, чтобы предотвратить повышение градуса дискуссии в украинском и израильском обществе.
23 декабря 2016 года Совет безопасности ООН принял резолюцию, которая призывает прекратить строительство еврейских поселений на территории Палестины. 14 членов Совбеза ООН, в том числе Украина, проголосовали за.
Биньямин Нетаньяху после голосования в Совбезе ООН заявил, что Израиль не будет выполнять требования резолюции.
Нетаньяху приказал отменить визит премьера Украины Владимира Гройсмана в Израиль в связи с голосованием Украины.
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